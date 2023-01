Die Heckkipper sind wieder unterwegs. Von mächtigen Landmaschinen gezogen, rollen sie im Schritttempo durch die Stadt. Ab und zu geht‘s auch schneller. Doch immer dröhnt Musik aus den an der Stirnwand montierten Lautsprecher. Laute Partymusik mit stampfenden Rhythmen, eingängigen Melodien und mitunter auch etwas anzüglichen Texten. Kurzum: auf den Ladeflächen der Traktor-Anhänger herrscht beste Partystimmung.

Marcel Sicora hat den Überblick. Vom Anhänger aus sieht er, wo es noch Christbäume einzusammeln gibt. | Bild: Jörg Büsche

Markus Schemberger (links) und Leon Marchoud schleifen Grün heran. | Bild: Jörg Büsche

Die versüßt die anstrengende Arbeit, die die jungen Männer dort oben verrichten. Sie nehmen Fichten an, aber auch Nordmanntannen. Kurzum: alles, was Baumärkte und Hofverkäufer zu bieten hatten im vergangenen Advent und dann prächtig geschmückt in Markdorfer Wohnzimmern stand. In den vergangenen Tagen wurden die Christbäume geplündert und vor die Tür gelegt, damit die Funkenmannschaft sie abholt.

Unterwegs mit der Funkenmannschaft Video: Jörg Büsche

„Christbäume“, gellt es deshalb regelmäßig vom Heckkipper zu den Fenstern und Balkonen hoch. Hie und da eilt jemand mit seinem Baum herbei, überreicht ihn einem der jungen Männer in der signalgelben Weste der Funken-Mannschaft-Markdorf, kurz FuMaMa. Und nicht wenige stecken den Sammelnden einen Schein zu: als Dank fürs Abholen des Baums und als Unterstützung für den Funken.

Auch Brigitte Bloedt freut sich, dass Markus Schemberger und Leon Marchoud ihren Baum abholen, und unterstützt die Brauchtumspflege der Funkenmannschaft finanziell. | Bild: Jörg Büsche

Viel mehr als Grünzeug-Entsorgung

„Ich freue mich ja schon drauf“, sagt Jutta Kuzner. Auch sie ist dem Traktor mit dem inzwischen gut gefüllten Hänger hinterhergeeilt. Auch sie hat einem der jungen Helfer Geld zugesteckt. „Wir gehen in jedem Jahr hoch auf die Panzerwiese“, erklärt die Markdorferin. Dort, auf der Weide am Gehrenberghang, brennt an jedem ersten Sonntag nach Aschermittwoch das riesige Feuer, genährt aus Aberhunderten Weihnachtbäumen.

Jutta Kuzner legt selbst Hand an bei der Abgabe ihres Baums. | Bild: Jörg Büsche

Die Bäume türmt die Funkenmannschaft in den Tagen zuvor in und an einem kunstvoll gezimmerten Gerüst auf. Das Feuer am Funkensonntag lockt stets zahlreiche Besucher an. Die bestaunen dann natürlich den Funken. Und sie hören, was die Funkenmannschaft von der Fasnet zu berichten hat – an Neuem, an Heiterem oder an Malheuren.

Christbäume werden abgeladen Video: Jörg Büsche

Der Funken als Kulturgut

Berti Müller zückt sein Handy. Dort ist die Mail eines jungen Forschers aus Konstanz drauf. Müller macht die Öffentlichkeitsarbeit der Markdorfer Funkenmannschaft, kommentiert auch schon mal das Funkenspektakel für den Rundfunk. Nun versorgte er Felix Girke von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) Konstanz mit Informationen über das Markdorfer Funkenfeuer. Gierke leitet ein Projekt zum Thema „Immaterielles Erbe der Bodenseeregion“. Funken lodern am Sonntag nach Aschermittwoch nicht allein am Gehrenberg, sondern im gesamten Voralpen- beziehungsweise Alpenraum.

Unterwegs mit der Funkenmannschaft Video: Jörg Büsche

Der Brauch Das Funkenfeuer, mit dem am ersten Sonntag nach Aschermittwoch ein weithin sichtbares Zeichen gegeben wird, gehört zu den Fastnachtsbräuchen in der Region. Es geht vermutlich auf uralte Riten zurück, mit denen einst der Winter vertrieben werden sollte. In Markdorf ist der Funken stets mit einem launigen Rückblick auf die tollen Tage verbunden, bei dem brennende Holzscheiben ins Feuer geschleudert werden.

Spaß spielt die größte Rolle

Warum sie dabei sind? Brauchtumspflege führen alle an. Welches Mitglied der Funkenmannschaft auch gefragt wird: dies ist stets Teil der Antwort. Der 17-jährige Leon Blaschke, einer der Neuen, sagt: „Mein Vater war schon in der Funkenmannschaft.“ Da war also die Faszination des Funkenfeuers auf der Panzerwiese. Und da ist natürlich auch das Eingebunden-sein in die Markdorfer Narrenzunft. Diese zählt „de Funke“, das endgültige Ende der Fasnacht, zum Kern ihrer Bräuche – neben dem Narrenbaumstellen, der Schülerbefreiung, dem Dreckkübelgeschwätz oder dem Weckschnellen an Dreikönig.

Berti Müller, Torsten Schnekenbühl und Andreas Benzing (von links) gehören zu den alten Hasen in der Funkenmannschaft. | Bild: Jörg Büsche

Berti Müller, Torsten Schnekenbühl und Andreas Benzing, alle seit vielen Jahren dabei, sind sich einig: „Die Stimmung macht‘s“, bringt es Andreas Benzing auf den Punkt. Und damit meint er nicht nur das Gemeinschaftserlebnis, wenn am Funkensonntag auf der Panzerwiese zusammengearbeitet wird, sondern auch die Partystimmung, die schon Mitte Januar beim Sammeln der Christbäume aufkommt.