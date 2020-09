Das Apfelfest, das sonst traditionell von der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee anlässlich der „Apfelwochen am Bodensee„ organisiert wird, ist coronabedingt abgesagt worden. Aber es gibt Ersatz: die „Apfelradlrunde“ mit „Apfelradlrunderätsel“. Details erklären Geschäftsführerin Sylvia Westermann, Martina Demmer und Sarah Auer von der Tourist-Information Markdorf.

Video: Ganter, Toni

„Das Apfelfest ist sonst ja immer ein Familienfest mit Amüsement. Das wäre dieses Mal in Bermatingen gewesen, kann aber nicht wie gewohnt stattfinden“, sagt Westermann. Doch aufgeben war keine Option. „Es kam die Idee auf, eine Radtour mit Gewinnspiel rund um den Gehrenberg zu veranstalten.“ So kann jeder vom 19. September bis 11. Oktober während der Apfelwochen auf eigene Faust die Apfelregion am Bodensee erkunden.

Es gibt vier Startpunkte: Rathaus Bermatingen, Rathaus Wittenhofen, Tourist-Information Markdorf, Kulturhaus Mühle in Oberteuringen. „Dort sind jeweils Plakate mit QR-Codes, die den Teilnehmern den Weg weisen“, erklärt Auer.

Bild: Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee

Unterwegs gibt es dann überdimensionale Apfelsymbole, ebenfalls mit QR-Codes. Es müssen neun Buchstaben gesammelt werden, die das Lösungswort ergeben. „Die Apfelradlrunde kann vom 19. September bis 11. Oktober gemacht werden“, sagt Demmer. Die Auslosung der Gewinner wird am 15. Oktober sein.

Per QR-Code gibt‘s Informationen zum Programm am „Apfel-aktiv-Tag“ am 27. September. Bild: Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee | Bild: Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee

Und am 27. September gibt es einen „Apfel-aktiv-Tag“ mit unterschiedlichsten Angeboten vom Apfel auflesen, über Bogenschießen bis hin zu Yoga, Waldbaden oder eine Wanderung zum Naturschutzgebiet Hepbacher-Leimbacher Ried, wo beispielsweise Heckrinder beobachtet werden können.

Apfelradlrunde und Apfel-aktiv-Tag Die Apfelradlrunde mit Rätsel ist für Familien geeignet. Die rund 35 Kilometer messende Route führt um den Gehrenberg und kann vom 19. September bis 11. Oktober absolviert werden. Wer das Rätsel löst, kann gewinnen. 1. Preis: ein Apfelmenü für die Familie (vier Personen) im Biohotel Mohren in Deggenhausertal-Limpach; 2. Preis: Radel-Rucksack mit Leckereien aus der Apfelregion; 3. Preis: die „Herz-Apfel“-Kollektion – Brotaufstriche Apfel und Apfel-Holunder, naturtrüber Apfelsaft, nachhaltiger Obstbeutel. Die Auslosung findet am 15. Oktober statt.

Der „Apfel-aktiv-Tag“ findet am 27. September von 13 bis 17 Uhr statt. Auch an jenem Tag kann die Radlrunde gefahren und das Rätsel gelöst werden. Es wird zwei Stationen mit Bewirtung und Musik geben: Das Rimpertsweiler Hofcafé oberhalb von Salem-Mittelstenweiler, dort spielt das Ensemble „Swinging Caravan“. Außerdem die Radl-Rast beim Wirthshof in Markdorf-Steibensteg, wo die Band „Dan & The Desperados“ spielt. Internet: www.gehrenberg-bodensee.de

Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) hat ebenfalls ein Programm auf die Beine gestellt, wie Laura Dilger erklärt. „Die DBT als Initiator der ‚Apfelwochen am Bodensee‚ hat rund 80 Veranstaltungen mit heimischen Hofläden und Gastronomien organisiert. Außerdem eine Apfelradtour.“

Diese Rundstrecke misst etwas mehr als 37 Kilometer und führt auch durch das reizvolle Bodenseehinterland. „Wer möchte, kann die Tour etwas abkürzen und per Schiff von Friedrichshafen nach Immenstaad fahren.“ Das Programmheft der „Apfelwochen am Bodensee„ liegt in den Tourist-Informationen aus.