Der Circus Rudolf Renz gastiert im Gewerbegebiet Riedwiesen und bietet dort von 4. bis 6. August sowie von 10. bis 13. August ein Programm für die ganze Familie. Die Tierattraktionen sind laut Ankündigung spannend und „Zum Anfassen“ ausgelegt. Weiter verspricht der Zirkus, Besucher könnten für ein paar unterhaltsame Stunden den Alltag zurücklassen, in eine andere schillernde Welt eintauchen und die abwechslungsreichen Darbietungen genießen.

Zirkusdirekt Rudolf Renz führt Dressuren mit seinen Araberhengsten auf. Artisten zeigen außerdem, wie Tanz, Akrobatik und Körperbeherrschung mit Eleganz zur Unterhaltung werden. Und der Clown bietet für seine Probleme Lösungen an, die vielleicht nicht ganz konventionell ausfallen, aber funktionieren. „Mini und Maxi“ zeigen, dass sich Groß und Klein wunderbar verstehen und miteinander agieren können. Auch Kamele und Lamas sind in der Manege. In der Pause können die Tiere besucht werden.

Tradition reicht bis 1842 zurück

Der Circus Rudolf Renz ist laut Zirkus-Mitteilung ein deutsches Unternehmen mit einer langen Tradition, die bis ins Jahr 1842 zurückreicht. Für jede Saison engagiert Rudolf Renz neue internationale Artisten, die besondere Attraktionen bieten – am Boden und in der Luft. Phantasievolle Kostüme laden die Besucher zum Träumen ein.

Ein Zirkusbesuch soll nicht nur nostalgische Erinnerungen wecken, sondern auch eine unterhaltsame Erfahrung für die ganze Familie bieten. Vorstellungstermine: Freitag, 4. August, 17 Uhr; Samstag, 5. August, 17 Uhr; Sonntag, 6. August, 11 Uhr; Donnerstag, 10. August, 17 Uhr; Freitag, 11. August, 17 Uhr; Samstag, 12. August, 17 Uhr, und Sonntag, 13. August, 11 Uhr. Es gibt verschiedene Ermäßigungen und Familientage. Karten sind nur an der Kasse erhältlich. Sie können per WhatsApp unter 0155 10534401 vorbestellt und etwa eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn abgeholt werden.

Informationen im Internet:

http://www.circus-rudolf-renz.de