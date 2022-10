von Christiane Keutner

Das Thema Weg ist diesmal wegweisend für das aktuelle Programm des Christlichen Bildungswerks Markdorf (CBW), dass das Team jüngst im Haus im Weinberg vorstellte. Alle Veranstaltungen haben einen Bezug zum Motto und sind derart gestaltet, dass es mehrere Generationen und unterschiedlich Interessierte ansprechen dürfte. Bewährtes und Beliebtes wurde beibehalten, Spannendes, so die Organisatoren, neu aufgenommen.

Dazu gehört eine Ausstellung des Künstlers Henning Diers. Der Künstler hat in zwölf Monaten mit elf Kirchengemeinden und der elften Klasse eines Gymnasiums die Ausstellung „Die 12“ geschaffen: Zwölf Stühle repräsentieren jeweils einen der Jünger Jesu, die mit ihm beim letzten Abendmahl zu Tisch saßen. Die Betrachter sind vor die Frage gestellt: „Welchem Jünger fühle ich mich nahe, wessen Stuhl könnte meiner sein?“ Die Ausstellung ist eine Wanderausstellung im umgekehrten Sinn: Die Besucher dürfen sich selbst auf den Weg in die drei Gemeinden in Markdorf, Meersburg und Immenstaad machen, um sich dort jeweils vier Stühle anzusehen.

Mediatives Tanzen 50 Plus ist ein Dauerbrenner. Birgit Ziegler (Dritte von links) und Regina Lorenz (Zweite von links) leiten das Angebot. | Bild: Christiane Keutner (Archiv)

Das Thema Weg ist hier vielfach präsent: „Die Apostel waren unheimlich viel unterwegs und nun wollen wir unsere Gäste in Bewegung bringen, sich öffnen und auf den Weg machen“, so Pfarrerin Kristina Wagner. „Wer mag, kann dort zu Fuß oder mit dem Rad hinpilgern“, schlägt Kathrin Wiedmann vor. Sie und Kristina Wagner schwärmen von in den Stühlen passend zu den Aposteln verarbeiteten Symbolen. „Besonders der Judas-Stuhl ist spannend und ein Stuhl ist sogar mit Wasser gefüllt“, nehmen sie Bezug zu den christlichen Symbolen Fischer und Fische. Jede Gemeinde habe einen besonders herausragenden Stuhl, der zum Diskutieren geradezu herausfordere und sehr geeignet sei, um in Kommunikation mit anderen zu treten.

Einen Apostel, der Jesus allerdings nicht persönlich kannte, wird Jörg Seyfried, Pfarrer im Schuldienst und Konstante im CBW-Programm, vorstellen: Paulus war einer der wichtigsten Missionare des Christentums und der erste belegte Missionar, der Gemeinden in Europa gegründet hat. Die Frage ist: Stimmt seine Interpretation der Lehre Jesu mit der ursprünglichen überein oder geht Paulus auch eigene Wege? Auf diese hat der Weit- und Vielgereiste sich gemacht, und das in Zeiten, in denen Reisen lange und beschwerlich war. „Ohne ihn gäbe es kein Christentum“, betont Pfarrerin Wagner dessen Bedeutung.

Wer hätte gedacht, dass in der US-amerikanischen Zeichentrickserie und Kultreihe „Die Simpsons“ religiöse und kirchliche Themen behandelt werden? Vikar Lukas Biermayer ist dem nachgegangen und zeigt den breiten Schatz an Fragen und Erkenntnissen, die von den gelbhäutigen Familienmitgliedern, von Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie, aufgeworfen und wahrgenommen werden – eingebettet in eine dicke Schicht intelligenten Humors. „Das Christentum ist so prägend, dass es auch in Comics vorkommt“, so Kristina Wagner.

Den letzten Weg eines Sterbenden zu begleiten, ist schwer. Wie es gehen, wie man den Abschied gestalten, den Tod eines geliebten Menschen verkraften und als Angehörige weiterleben kann, dabei hilft die Hospizgruppe Salem mit Beistand und diversen Angeboten. Mitglied Bärbel Meier-Wichmann wird darüber berichten. Voranschreiten heißt es bei “Meditatives Tanzen 50 Plus“. Regina Lorenz und Birgit Ziegler leiten alle an, die Freude an Bewegung zu Musik haben und aufgeschlossen sind für Kreis- und Reigentänze aus aller Welt. Hier werden körperliches und seelisches Gleichgewicht trainiert, was sich positiv auf die Gesundheit auswirkt.

Handauflegen ist eine Gabe des Heilens, die in jedem angelegt ist. Der „Dauerbrenner“ wird vom CBW jedes Jahr angeboten. | Bild: Christiane Keutner

Literarischen Werken geht Daniela Hutter in ihrem Literaturkreis auf den Grund. Sie vermittelt Stilmittel, geschichtliche Zusammenhänge, Hintergrundwissen zu Autor und Epoche. Ihr gelingt es, all diese Facetten mit den unterschiedlichen Blickwinkeln der Teilnehmer zu verknüpfen. Gemeinsam entscheiden die Teilnehmer, welches Buch gelesen wird; es zu kennen ist jedoch keine Voraussetzung. Dieses Jahr hat sich der Kreis ukrainische Literaten vorgenommen. „Hier treffen sich Menschen, die so viel wissen. Ich gehe immer bereichert aus der Stunde“, sagt Kathrin Wiedmann.

Gedanklich neue Wege gehen die Frauen bei „Weiterdenken“, einer Gesprächsreihe von Hanna Kröger-Möller. Die Gruppe diskutiert Fragen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Jenseits aller Parteienpolitik sollen eingefahrene Wege verlassen und ein eigener Standpunkt erarbeitet werden. Geschätzt werden die Impulse, andere Blickwinkel sowie interkulturelle Begegnungen.