Vor über 40 Jahren hat Willy Härdtle beim Round Table Ravensburg einen Spirit zu spüren bekommen, der ihn bis heute nicht losgelassen hat. „Ich habe entdeckt, was es bedeutet, helfen zu können“, so Härdtle, der seit fünf Jahren Mitglied im Rotary Club Markdorf ist. Jüngst hat der 67-Jährige, der vor seinem Renteneintritt bei ZF zuletzt als Bereichsleiter für Gesamtgetriebeentwicklung Nutzfahrzeuge gearbeitet hat, das Präsidentenamt von Rüdiger Dube übernommen. Härdtle ist im Kreis Biberach geboren und aufgewachsen, in Stuttgart hat er Maschinenbau studiert und dort seine Frau – damals eine von drei Studentinnen in der Verfahrenstechnik – kennengelernt. 1979 zog das Ehepaar nach Markdorf.

Einjährige Amtszeit unter dem Motto „Fortschritt und Tradition“

Seine einjährige Amtszeit hat Willy Härdtle unter das Motto „Fortschritt und Tradition“ gestellt. Dies passe sehr gut zu dem schon oder erst 15 Jahre alten Club und in die Bodenseeregion, deren vielfältige Geschichte und Kultur seit Jahrtausenden einem steten Wandel und Fortschritt unterliege, so der neue Präsident. Für sein Amtsjahr möchte er neue Ideen und Veranstaltungen einführen, aber auch an bewährtem, wie beispielsweise der Kinderkleiderkiste, die am 19. September stattfinden soll, festhalten.

Rotary Club Markdorf Der Rotary Club Markdorf, ein Serviceclub, wurde 2006 gegründet. Die derzeit rund 40 Rotarier aus den unterschiedlichsten Branchen und Berufsgruppen treffen sich jede Woche im Hotel-Restaurant Maier in Fischbach, um den rotarischen Gedanken lebendig zu halten. Rotarier zu sein, bedeutet die Freundschaft untereinander zu pflegen, aber auch Gutes zu tun. Der Club unterstützt soziale und humanitäre Projekte, direkt vor der Haustüre oder international, zum Beispiel in Afrika. Weitere Informationen im Internet: www.markdorf.rotary.de

Kernaufgabe der Rotarier ist das Veranstalten von Sozialprojekten, mit den benachteiligten Menschen geholfen wird. Im Fokus stehen Kinder, Jugendliche und Senioren. Die Markdorfer Bürger kennen den Club als Organisator von Marktplatz Beruf im Bildungszentrum, der Kinderkleiderkiste in der Stadthalle oder vom Weihnachtsmarkt. „Uns ist es wichtig, dass wir vor Ort unterstützen“, so Willy Härdtle, dem besonders die Zusammenarbeit mit jungen Menschen Spaß macht. Die vergangenen vier Jahre hat er an der Dualen Hochschule Ravensburg Vorlesungen gehalten. „Ich habe einen guten Draht zu den Studenten entwickelt“, sagt Härdtle und führt dies auf seine Praxiserfahrung zurück. Seine Schwerpunkte waren Maschinenelemente und Entwicklungsmethodik.

Wunsch nach mehr Reisen und ehrenamtlicher Tätigkeit

Diese Tätigkeit hat er nun beendet, um mit seiner Frau mehr Reisen unternehmen zu können. Zwar sei er geschäftlich viel unterwegs gewesen, habe Länder wie China, Brasilien und die USA bereist, aber wie das halt so bei beruflichen Reisen sei „nicht viel vom Land gesehen“. Vor allem Lateinamerika hat es den Härdtles angetan. Vor der Corona-Pandemie waren sie in Patagonien unterwegs. Ein Traum sei nun die Panamericana zu befahren, freut sich Willy Härdtle auf neue Abenteuer.

Willy Härdtle würde sich freuen, wenn die Rotarier in Markdorf bekannter werden. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Coronabedingt musste auch die Arbeit des Clubs ruhen. So seien persönliche Treffen nicht mehr möglich gewesen, Veranstaltungen fielen aus, Einnahmequellen brachen weg. „Dennoch haben wir es im vergangenen Jahr geschafft, fünf neue Mitglieder zu gewinnen“, so Härdtle, der sich mehr junge und weibliche Kandidaten aus bisher nicht vertretenen Berufsgruppen wie Künstler, Lehrer, Gastronomen, Handwerker wünscht, um mehr Vielfalt zu haben. „Wir sind kein elitärer Alt-Herren-Club, sondern wünschen uns interessante Personen“, sagt der 67-Jährige. Mittelfristiges Ziel seien 25 Prozent Frauen, 2021 sind es 19 Prozent. Mit Einblicken durch Vorträge, Besuche und Begegnungen wird das interne Clubleben bereichert.

Bewährte Projekte fortsetzen, neue Ideen entwickeln

Die gemeinnützigen und bewährten Projekte sollen fortgeführt und gegebenenfalls um wenige neue ergänzt werden. „Die erfolgreiche Durchführung der traditionellen Projekte ist abzuwägen gegenüber neuen Ideen“, sagt Willy Härdtle. Die Umsetzung müsse für den Club leistbar sein. Seit vielen Jahren arbeiten die Rotarier mit dem Mehrgenerationenhaus Markdorf zusammen, haben die Implus-Mahlzeit (preiswertes Mittagessen für sozial Schwache) mit initiiert, unterstützen die Kinderstiftung Bodensee sowie die Stiftung Valentina (Hilfe für krebskranke Kinder) und wirken an Projekten zum Schutz der Umwelt und kulturellen Themen mit.

Neu ist das Projekt „Musik liegt in der Luft“, bei dem gemeinsam mit Musiktherapeutin Daniela Weiß für und mit demenzkranken Menschen musiziert werden soll. Dann fand jüngst die erste Markdorfer Kunstmeile im Schlosshof statt, bei der junge Künstler der Jugendkunstschule Bodenseekreis aus Meersburg die Möglichkeit hatten, jeweils drei Werke vorzustellen und zu verkaufen. Auch helfen die Rotarier einer Flüchtlingsfamilie in der Region, in der zwei Kinder aufgrund eines seltenen Gen-Defektes an Demenz leiden. Hier wird ein Gerät mitfinanziert, das laut dem behandelnden Arzt helfen soll, „sensomotorische und propriozeptive Wahrnehmung zu stimulieren und zu einer Gleichgewichtsstabilisierung und Verhaltensregulierung beizutragen“.

Benachteiligten Menschen helfen und innerhalb des Clubs Freundschaften pflegen – zwei Sachen, die Willy Härdtle sehr wichtig sind. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Hinter einigen Veranstaltungen steht noch ein Fragezeichen

Im September soll die Kinderkleiderkiste in der Stadthalle stattfinden. Hier ist Willy Härdtle zuversichtlich, dass die Veranstaltung mit einem entsprechenden Hygienekonzept umgesetzt werden kann. Ob der Marktplatz Beruf – eine Ausbildungsbörse, die Unternehmer und Schüler zusammenbringt – im Bildungszentrum stattfinden kann, ist noch offen. Der Termin Ende November steht zumindest, aber dies ist von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig. Hier könnte sich Härdtle neue Ideen wie eine Hybridveranstaltung vorstellen. „Man muss kreativ und flexibel sein und sich andere Sachen überlegen.“ Und auch hinter dem Weihnachtsmarkt 2021 steht noch ein großes Fragezeichen.