Stefan Scheller heizt ein. Schon am frühen Nachmittag legt er die Kohlen auf den Grill. In dem großen Metallkasten vor ihm glüht es. „Auf 50 Grad kommt man hier locker – an heißen Tagen wie heute sogar noch auf mehr“, sagt er über seinen Arbeitsplatz zwischen zwei Food-Trucks. Einige Hotdogs und russische Schaschlik-Spieße habe er zwar schon verkauft. „Richtig los wird es hier wohl erst ab 17 Uhr gehen, erklärt er. Denn für Herzhaftes gelte grundsätzlich: Je höher die Temperatur, desto geringer der Andrang. Und an diesem Samstag sei die Temperatur sehr hoch.

Der See ist Vor- und Nachteil zugleich

Auf abendliches Abkühlen hofft auch Markus Fetscher. Der Uhldinger richtet den Markdorfer Streetfood-Markt in diesem August bereits zum sechsten Mal aus. „Zwölf Anbieter haben sich angemeldet, aber es sind nur zehn gekommen“, erklärt Fetscher. „Einer hat den Termin regelrecht verschlafen, der andere hatte Probleme bürokratischer Natur“, erzählt Fetscher mit einem Achselzucken. Der Atmosphäre auf dem Marktplatz tue es keinen Abbruch, wenn zwei Food-Trucks weniger da sind. Und das besondere Ambiente im Schatten des Kirchturms sei es, was die Leute anzieht.

Was ist eigentlich Streetfood? Essen von der Straße bedeutet auf keinen Fall, dass die Leckereien vom Asphalt aufgelesen werden. Gemeint ist, dass die Speisen von mobilen Ständen oder aus Wagen verkauft werden. Gespeist wird im Stehen, von Eiligen auch, während sie ihren Weg fortsetzen. Falafel, Curry, Burger, Wraps – das Angebot ist breit. Und es wird immer breiter. Pfannen-, Fleisch- und Fischgerichte zählen ebenso zum Streetfood wie Gebäck, wie Eintöpfe und Suppen, aber auch Obst und Süßigkeiten. Unterdessen wurde Streetfood für viele Kultcharakter. So dass sich Streetfood-Märkte oder -Festivals etablieren – so wie in Markdorf.

„Eigentlich profitieren wir ja auch immer vom See“, erklärt der Veranstalter. Der See locke Touristen an, die dann nach Markdorf kommen zum Streetfood-Markt. „Aber bei Temperaturen wie diesen bleiben die Leute am See.“ Das erklärt Markus Fetscher am frühen Nachmittag. Alles in allem klingt er jedoch recht zuversichtlich. Und in seiner Zuversicht soll er nicht enttäuscht werden.

Die Vielfalt zieht an

„Einfach einzigartig“, findet Benedikt Stephan die Veranstaltung. Der junge Markdorfer sitzt mit seiner Freundin auf einer der um die frühe Nachmittagsstunde noch recht leeren Biertisch-Garnituren. Die beiden haben sich einen Burrito gegönnt. Und sie zeigen sich zufrieden mit ihrer Wahl. Der mit Hack gefüllte Weizenmehlfladen war gut. Und nun warten Vanessa Bacik und Benedikt Stephan auf ihre Freunde. Mit denen sie dann weitere Leckereien probieren möchten.

Geteilter ist doppelter Genuss

Claudia und Erich Heinzelmanns Rezept ist Teilen. „Dann kann man an mehreren Trucks probieren“, verrät Claudia Heinzelmann. So gelingt es ihnen, die Vielfalt des Streetfood-Markts auszukosten. Noch wirken die beiden etwas unentschieden und haben sich nicht festgelegt, ob sie die paar Schritte zum US-amerikanischen Wohnwagen-Oldtimer machen, wo „Wildwest-Spezialitäten“ angeboten werden. Oder ob sie doch lieber zum nächstgelegenen Stand gehen, an dem klassische Burger, aber auch „Pulled Pork“, gezupftes Schweinefleisch, verlockend duften.

Claudia und Erich Heinzelmanns Geheimrezept ist das Teilen. | Bild: Jörg Büsche

„Wir kommen schon seit Jahren zum Streetfood-Markt“, erklärt Erich Heinzelmann. Die beiden sind Stammgäste auf dem Markdorfer Campingplatz und lassen sich die Veranstaltung in der Innenstadt auf keinen Fall entgehen.

Aufmerksamkeit, Neugier, Probierlust

Ob es Gianluca Molone ist, dessen Stickstoff-Eis erst die Neugierde der über den Streetfood-Markt Flanierenden und dann den Appetit aufs 196 Grad kalte Milch-Sahne Gemisch weckt. Ob es Claudiu Marian ist, der aus offenem VW-Bus-Oldtimer heraus Cocktails offeriert.

Oder ob es Frank Klein ist, der gemeinsam mit Barbara Späth zum Probieren von Austern und Champagner einlädt. Sie setzen auf Ausgefallenes, auf Aufmerksamkeit, auf die Lust zum Probieren. Und sie haben auch an diesem heißen Sommernachmittag erneut Erfolg.