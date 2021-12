Markdorf vor 51 Minuten

Bürgermeister Georg Riedmann zum Umgang mit dem Bürgerentscheid zur Südumfahrung: „Bin geeignet, beide Seiten wieder ein Stück weit zusammenzuführen“

SÜDKURIER-Jahresinterview (I): Die Südumfahrung war das beherrschende Thema in Markdorf in diesem Jahr. Wird es 2022 gelingen, die Wogen in der Stadt wieder zu glätten? Georg Riedmann sagt, er sei überzeugt davon.