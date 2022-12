„Die Lage ist ernst, die Stadt steht aber nicht am Abgrund“: So leitete Bürgermeister Georg Riedmann am Dienstagabend im Gemeinderat die Verabschiedung des Haushaltes 2023 der Stadt ein: „Wie gehen wir mit den Schwierigkeiten um?“ Sparen sei unerlässlich, bisher gewohnte hohe Standards müsse man künftig kritischer hinterfragen. Doch bei alledem empfehle er einen Blick auf das Vermögen der Stadt: Allem, in das zuletzt und auch im nächsten Jahr in Millionenhöhe investiert werde, stünde immer auch ein Gegenwert gegenüber. Generell, so Riedmann, könne man Einnahmen häufig nur schwierig voraussagen: Etwa bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die 2023 um knapp 3 Millionen Euro auf 8,4 Millionen Euro einbrechen werden.

„Kleinvieh macht zwar auch Mist, hilft aber in schweren Krisen nicht“, sagt Bürgermeister Georg Riedmann. | Bild: Jörg Büsche

Riedmann: Nicht mit der Sense über die Leistungen gehen

Diese negativen Entwicklungen dürften aber nicht dazu verleiten, nun „mit der Sense“ über alles städtischen Leistungen, auch die freiwilligen, zu gehen. Stattdessen müsse man auch beim Sparen und Kürzen Augenmaß bewahren. „Kleinvieh macht zwar auch Mist, hilft aber in schweren Krisen nicht“, bekannte er dennoch. Deshalb gelte es künftig vor allem die hohen Standards im Pflichtbereich zu hinterfragen, die aber wiederum meist von der „hohen Politik“, also vom Land oder vom Bund vorgegeben seien. Hier seien die Regierungen in Stuttgart und Berlin gefordert, künftig herunterzuschrauben und die Kommunen nicht im Regen stehen zu lassen. Dies sei auch die Intention des Brandbriefes der Kommunen und von Wirtschaftsverbänden an Ministerpräsident Winfried Kretschmann Ende Oktober gewesen. Die Sorgen seien in allen Städten des Landes dieselben, Markdorf stehe da nicht alleine da. „Die Politik muss ihre Ansprüche an die Kommunen zurückschrauben“, sagte Riedmann.

Seine Mitarbeiter im Rathaus und er selbst würden ihre Arbeit auch gerne einmal wieder außerhalb des Krisenmodus erledigen, so der Bürgermeister. „Aber ist nun einmal unsere Pflicht, auch in solch schwierigen Zeiten.“ Dass sie sich auch dieser unangenehmen Pflicht stellen würden, dafür danke er sowohl den Mitarbeitern im Rathaus wie auch dem Gemeinderat.