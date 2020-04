Bürgermeister Georg Riedmann lobt in dem Schreiben, dass am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht wird, das Verhalten der Markdorfer, die sich auch über Ostern an die Empfehlungen und Anweisungen der Behörden gehalten haben. „Dafür bin ich Ihnen allen sehr dankbar“, so Riedmann.

„Nun kehre der Alltag zurück und damit die ungewisse Erwartung: Wie wird es weitergehen? Wann werden wir zu einer Normalität in Schule, Beruf, Geschäftswelt, Gastronomie und Sport- und Kulturveranstaltungen zurückkehren können?“

Georg Riedmann ist zuversichtlich, die Herausforderungen für Markdorf gemeinsam stemmen zu können. | Bild: Fotodesign Singer

Weg wird einige Zeit in Anspruch nehmen

Riedmann schreibt, dass man sich auf den Weg einer schrittweisen Öffnung vorbereiten werde, aber auch darauf, dass dieser Weg noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. „Dieser lange Weg wird weiterhin viele Menschen mit großen Sorgen konfrontieren: Mit Sorgen um die Angehörigen, um die man sich nicht in der gewohnten Art und Weise kümmern kann. Mit Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz in einer von der Krise stark getroffenen Branche. Aber auch mit Sorgen um die eigene Existenz als freiberuflich Tätiger, Geschäftsinhaber oder Gastronom. Sorgen hier vor allem vor hohen Fixkosten bei wegbrechenden Einnahmen“, heißt es weiter.

Gemeinsames Ziel: Attraktivität und Vielfalt von Markdorf zu sichern

Das gemeinsame Ziel müsse es sein, aus der aktuellen Situation heraus die Attraktivität und Vielfalt von Markdorf als Wohnort und Einkaufsstadt zu sichern. „Deswegen möchte ich heute uns alle aufrufen und bestärken: Seien und bleiben wir solidarisch mit allen unseren Mitmenschen“, so Georg Riedmann. Im gesellschaftlichen Umfeld, in der Geschäftswelt und in den Vereinen. „Lassen Sie uns kleine und größere Zeichen der Hilfestellung geben, wenn wir spüren, dass Hilfe an einer Stelle dringend geboten ist. Dann werden wir die Herausforderungen der kommenden Monate gemeinsam stemmen können.“