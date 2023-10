Irma Jakab, sonst stets die Zuversicht in Person, klingt bedrückt. Ein Grund ist, dass die jüngst nach Rumänien auf den Weg gebrachten Lastwagen, voll geladen mit Hilfsgüter für bedürftige Menschen in und rund um die Stadt Baraolt, an der Grenze aufgehalten wurden. „Die Zöllner haben sie gestoppt, sie wollen sie nicht ins Land lassen“, berichtet Irma Jakab.

Was Irma Jakab noch mehr belastet: „Wir müssen aufgeben.“ Nach 34 Jahren des Einsatzes für Bedürftige in Rumänien, in Ungarn und lange Zeit auch in der Ukraine, nach etlichen tausend Tonnen gespendeter Kleider und Hilfsgüter aller Art und nach dem Aufbau einer Sozialstation im rumänischen Baraolt, mussten nun die Hilfstransporte aufgegeben worden.

Irma und Robert Jakab wollen auch weiterhin Spenden für die von der Hilfsgemeinschaft gegründete Sozialstation in Baraolt sammeln. | Bild: Jörg Büsche

Es fehlt an helfenden Händen

Kleiderspenden, Fahrräder, Spielsachen für Kinder – an den Spenden mangele es nicht, berichtet Irma Jakab. Woran es hapert? An den Helfern, die sich an den Annahmetagen im Wirrensegeler Lager der Hilfsgemeinschaft anpacken. Rund 30 Jahre stapelten sich die Hilfsgüter in der großen Scheune, die Landwirt Franz-Josef Sprießler zur Verfügung stellte. Den Grund dafür erläutert Robert Jakab, der Sohn von Irma und Gabor Jakab, den beiden Gründern der Hilfsgemeinschaft. „Das ist vor allem eine Frage des Alters.“ Für die Männer und Frauen, die viele Jahre zugepackt haben, sei das Hantieren mit den schweren Kisten inzwischen zu mühselig geworden.

Was die Bürgerhilfsgemeinschaft noch unterstützt Die Hilfsgemeinschaft unterstützt das Krankenhaus in Baraolt, den Kindergarten und ein Waisenheim. Zudem auch die Sozialstation, die sie vor 25 Jahren gegründet hat. Dort kümmern sich zwei Pflegekräfte um etwa 30 Patienten. Wiederholt haben Unternehmen, aber auch die Bundeswehr medizinisches Gerät fürs Baraolter Krankenhaus gespendet, das die Hilfsgemeinschaft nach Rumänien gebracht hat. Spendenkonto „Rumänienhilfe“ – Sparkasse Bodensee: IBAN DE08 6905 0001 8810 10.

Transport wurde teuer und teurer

„Die eigentliche Arbeit kommt aber nach der Annahme“, erklärt Robert Jakab, „wenn alles in Bananenkisten umgepackt wird.“ Sämtliche Mäntel, Jacken, Kleider oder Wäsche kommt in die genormten Boxen, weil sich diese einheitlichen Kartons höher stapeln lassen. So ließ sich der Platz in der Scheune besser nutzen, führt Robert Jakab aus. Optimal nutzen ließ sich dank der Bananen-Kisten auch der kostspielige Raum in den Aufliegern der nach Baraolt rollenden Sattelzüge. „In der ersten Zeit sind wir ja selbst gefahren – unter manchmal abenteuerlichen Bedingungen“, blickt Irma Jakab auf die Phase zurück, in der die Hilfsgemeinschaft Konvois nach Ungarn und Rumänien schickte.

Hilfsgüter für Bedürftige in Rumänien | Bild: Jörg Büsche

Die großzügige Unterstützung aus den hiesigen Logistik-Unternehmen fiel jedoch weg, seitdem die Branche nach der EU-Osterweiterung im starkem Wettbewerb steht mit den von dort auf den Markt drängenden Spediteuren. Darum sei raumsparendes Packen so überaus wichtig geworden, erklärt Robert Jakab. Zumal der Transport der gespendeten Hilfsgüter nun durch Spendengelder finanziert werden musste. Wobei es von 2002 bis 2012 eine Transportkostenunterstützung von der Landestiftung Baden-Württemberg gab.

Auflagen erschweren das Helfen

„Wir geben nicht auf“, erklärt Irma Jakab. Dass es mangels Helfern künftig keine Spendenannahme somit auch keine Hilfsgütersendungen nach Baraolt mehr gibt, schmerze sehr. Schmerzlich sei zudem die Nachricht von der ungarisch-rumänischen Grenze, die die beiden vor wenigen Wochen auf den Weg gebrachten Sattelzüge nicht passieren dürfen. Der rumänische Staat poche jetzt darauf, dass alle Kleiderspenden zuvor desinfiziert werden müssen, berichten Irma Jakab und ihr Sohn. Damit, so die Gründerin der Hilfsgemeinschaft Jakab, sei die lange Jahre geübte Praxis hinfällig geworden. „Wir haben bei unseren regelmäßigen Annahmen nur saubere Sachen angenommen.“

Fortfahren will die Bürgerhilfsgemeinschaft mit ihrer Unterstützung für die 1998 von ihr gegründeten Sozialstation. „Wir bezahlen da zwei ausgebildete Krankenschwestern, die sich um Bedürftige kümmern.“ Die Bedürftigkeit sei überaus groß – in einer Region mit krassen sozialen Unterschieden und wenig bis gar keiner staatlicher Hilfe für die Armen.