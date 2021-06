Markdorf vor 2 Stunden

Bürgergespräch mit Klaus Schultz: Der Kandidat aus Mannheim will sich nicht verbiegen

Für sein Bürgergespräch vor der Sparkasse ist Bürgermeisterkandidat Klaus Schultz bestens vorbereitet und hat Info-Material dabei. Doch das Interesse der Bürger an seiner Person scheint zu fehlen, kein Markdorfer sucht das Gespräch mit ihm. So bleibt Zeit für ein Gespräch mit dem SÜDKURIER-Reporter über flache Hierarchie für die Verwaltung, klare Linien und mehr Einigkeit in der Stadtgesellschaft