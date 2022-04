von Heike Gumsheimer

Ende der Woche starten zwei 40-Tonner in Richtung Baraolt, eine kleine rumänische Gemeinde in der Region Siebenbürgen. Dort befinden sich die 1993 von der Bürgerhilfsgemeinschaft Jakab aus Markdorf gegründete Dr.-Simmonffy-Stifung und ein Lager. Es ist kurzes Zwischenziel für alle geladenen Hilfsgüter, bevor diese von dort an Flüchtlinge aus der nahe gelegenen Ukraine verteilt werden.

„Wir bepacken zwei Tage lang die Lastwagen, die wir von der Spedition gemietet haben. Dann macht sich ein Fahrer auf den Weg“, erklärt Dietmar Künzig, Mitglied der Hilfsgemeinschaft und einer der Organisatoren der Hilfstransporte. Rund zwei bis zweieinhalb Tage ist er für die etwa 1600 Kilometer unterwegs, im Moment sogar länger, wegen erhöhter Kontrollen an der Grenze.

Bis unter das Dach gestapelte Bananenkisten werden über eine Menschenkette zur Laderampe gereicht. | Bild: Heike Gumsheimer

Bürgergemeinschaft Jakab Die Bürgerhilfsgemeinschaft Jakab wurde im Dezember 1989 von Irma und Gabor Jakab gegründet. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Not und Elend in Siebenbürgen in Rumänien, in Ungarn und seit 1997 in der Ukraine zu lindern. Heute gehen die Hilfsgüter nach Baraolt in Rumänien und nach Mezohegyes in Ungarn. Die Ukraine wird aktuell nicht mehr angefahren. Besonderes Augenmerk liegt auf Krankenhäusern, Waisenheimen, Altenheimen und Krankenstationen. In Baraolt wurde unter anderem eine Sozialstation gegründet, für die die Hilfsgemeinschaft die Personalkosten und Kosten zur Beschaffung von Pflegemitteln und -geräten übernimmt. Auch ein Waisenheim wird materiell und finanziell unterstützt sowie seit 2014 ein Kindergarten. Neben Kleidung und Gegenständen liefern die Helfer auch medizinisches Gerät und Mobiliar. Am Freitag, 29. April können zwischen 16 und 17 Uhr Sachspenden auf dem Sprißlerhof in Wirrensegel abgegeben werden. Kontakt: Dietmar Künzig, Telefon 01512/02 9917 oder Irma Jakab, Telefon 07544/2232; Spendenkonto „Bürgerhilfsgemeinschaft Jakab“ Sparkasse Bodensee, IBAN DE 08 6905 0001 0001 8810 10

Jeder weiß was zu tun ist – echtes Teamwork

In Wirrensegel auf dem Sprißlerhof ist das heimatliche Lager der Hilfsgemeinschaft. Bis unter das Dach gestapelte Bananenkisten werden zur Laderampe gereicht. Von dort rutschen sie über eine schiefe Ebene in den Lastwagen und werden im Laderaum aufgestapelt. Ein gutes Dutzend Männer und Frauen helfen an diesem Abend mit. „Glücklicherweise haben wir viele Mitglieder, die sich seit Jahren engagieren. So sind wir auch beim Verladen ein eingespieltes Team. Da muss nicht viel gesagt werden, jeder weiß was und wie es zu tun ist“, sagt Künzig.

Dietmar Künzig koordiniert das Packen und Beladen der Lastwagen, hier mit Karlheinz Binder. | Bild: Heike Gumsheimer

Medikamente und Kleidung werden gebraucht

Verschickt werden auch dieses Mal Matratzen, Fahrräder, Kleider, Decken, Kissen und Medikamente und Dinge des täglichen Bedarfs. „Es sind jetzt viele Flüchtlinge in der Region. Sie brauchen Unterstützung. Stellen Sie sich nur mal vor, die sind vor sechs Wochen noch mit Wintermantel und Winterschuhen geflüchtet. Jetzt wird es wärmer und sie brauchen zum Beispiel andere Kleidung“, erklärt Künzig.

Seine Leute vor Ort haben wiederum Kontaktleute und wissen daher sehr genau was, wo gebraucht wird. „Das kann dann ganz gezielt aus unserem Lager dort zusammengestellt und wenn nötig mit Kleintransportern weiter transportiert werden“, beschreibt Dietmar Künzig die Organisation der Verteilung vor Ort. Diesmal fährt er selber mit.

Andreas Beck, Leander Beck und Robert Jakab stapeln die Kisten im Lastwagen. | Bild: Heike Gumsheimer

Helfen ist für die Helfer normal

Für Timea Annovazzi, Enkelin von Irma und GaborJakab, Gründer der Hilfsgemeinschaft, ist helfen ganz normal. „Durch das Engagement meiner Großeltern wurde ich früh geprägt. Helfen ist ja das Einzige, was wir tun können,“ sagt die Studentin. Sie studiert Medizin in Lausanne und Tübingen und ist gerade auf Besuch. „Ich finde es super wichtig, zu helfen. Die Situation in der Ukraine ist so belastend.“ Deshalb hat sie spontan bei der Packaktion mitgemacht.

Bürgermeister Georg Riedmann (rechts) übergibt Dietmar Künzig eine Spende und bedankt sich beim Helferteam (hinten, von links). Karlheinz Binder, Leander Beck, Bernhard Wolf, Andreas Beck, Angelica Keller, Gerhard Merkle, Manfred Keller. Vorne, von links: Fabio Annovazzi, Timea Annovazzi, Viktoria Beck, Berhold König, Robert Jakab. | Bild: Heike Gumsheimer

Bürgermeister Georg Riedmann packt mit an

Bürgermeister Georg Riedmann oder einer seiner Stellvertreter kommt jedes Jahr zum Packen. „Letztes Jahr habe ich dann gesagt, dass ich beim nächsten Mal mithelfe und da bin ich“, sagt Riedmann und schubst eine Kiste in den Laderaum. Es sei ganz typisch für Markdorf, dass sich Menschen für andere einsetzen und sie unterstützen. „Ich finde das Engagement absolut großartig. Wenn man über 30 Jahre in die gleiche Partnerschaft in der gleichen Region investiert, dann lohnt es sich, dieses Engagement zu unterstützen“, so der Bürgermeister und übergibt Dietmar Künzig eine Spende der Stadt in Höhe von 250 Euro.

Auch Bürgermeister Georg Riedmann packt mit an. | Bild: Heike Gumsheimer

Sachspenden können monatlich abgegeben werden

Angelica Keller koordiniert die Annahme und das anschließende Sortieren der Spenden jeden Monat seit 14 Jahren. „Ich mache das, weil ich weiß, dass die Dinge wirklich dort angekommen, wo sie gebraucht werden“, beschreibt sie die Gründe ihres langjährigen Engagements.

Angelica Keller koordiniert seit 14 Jahren die Spendenannahme und das Sortieren der Spenden. Diesmal sorgte sie auch für die Verpflegung der Helfenden. | Bild: Heike Gumsheimer

„Einige Helferinnen können jedoch altersbedingt nicht mehr mitmachen“, erklärt Dietmar Künzig. Ein Generationenwechsel steht bevor. „Wir suchen daher fleißige, neue Mitglieder, die uns beim monatlichen Sortieren unterstützen möchten“, sagt er.