Markdorf vor 55 Minuten

Bürgerentscheid zur Südumfahrung wird voraussichtlich gültig sein: Quorum ist bereits am frühen Nachmittag erreicht

Am heutigen Sonntag findet in Markdorf der Bürgerentscheid zur Südumfahrung statt. Knapp 15 Prozent der Wahlberechtigten hatten um 12.30 Uhr ihre Stimmen in den zwölf Wahllokalen der Stadt abgegeben. Nachdem die Briefwahlbeteiligung bis Sonntag bereits hoch ausgefallen war, dürfte damit das nötige Quorum schon am Nachmittag erreicht sein.