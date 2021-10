Der Gemeinderat hat am Mittwochabend einstimmig den Bürgerentscheid zur Südumfahrung am 14. November beschlossen. Eigentlich eine reine Formalie. Aber als es um die Inhalte der Informationsbroschüre für die Bürger ging, gab es noch einmal Diskussionsbedarf.

Jetzt ist der Termin am 14. November fix: Einstimmig hat der Gemeinderat am Mittwochabend beschlossen, an diesem Sonntag den Bürgerentscheid zur Südumfahrung anzusetzen. Damit dürfen die Markdorfer nun darüber entscheiden, ob die Stadt dem Kreistag