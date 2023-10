Die Bürger müssen im nächsten Jahr mehr für ihr Abwasser bezahlen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. In den beiden zurückliegenden Jahren kostete der Kubikmeter Schmutzwasser 2,15 Euro. Ab Januar fallen für die gleiche Menge 2,24 Euro an. Demgegenüber sinkt die Niederschlagswassergebühr von bisher 58 Cent pro Quadratmeter abflussrelevanter Fläche auf dann nur noch 49 Cent. „Auf der einen Seite werden es neun Cent mehr, auf der anderen neun Cent weniger“, erklärte Kämmerer Michael Lissner.

Woanders ist das Abwasser noch teurer

Lissner merkte zwei Dinge ausdrücklich an: „Die Abwassergebühren bleiben die nächsten zwei Jahre stabil.“ Und zweitens, dass sich die Gebühren von Schmutz- und Niederschlagswasser damit recht nah an dem für den Bodenseekreis berechneten Durchschnittswert bewegen. Gleichzeitig nannte Lissner Gemeinden im Kreis, die ihren Bürgern deutlich mehr Geld abverlangen. Wobei die topografischen Gegebenheiten vor Ort stark ins Gewicht fallen. Am Berg arbeite der Untergrund, strapaziert das Kanalnetz.

Abwasser bringt keinen Ertrag

Erträge sollen die Gemeinden mit der Abwasserbeseitigung nicht erwirtschaften. So regelt es das Kommunalabgabengesetz. Gleichwohl dürfen die Kommunen ihr Aufwendungen – etwa fürs das Kanalnetz oder für das Betreiben von Klärwerken – nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen in Rechnung stellen.

Der Preis für Niederschlagwasser sinkt im nächsten Jahr. | Bild: Jörg Büsche

Trinkwasser darf etwas mehr kosten

Anders als bei der Abwasserentsorgung dürfen die Gemeinden bei der Wasserversorgung Erträge mit einkalkulieren. Hier erhöht die Stadt im nächsten Jahr die Verbrauchergebühr von 2,40 Euro auf 2,56 Euro. Michael Lissner nannte das eine moderate Erhöhung. Und wiederum verwies er darauf, dass die Bürger in den nächsten zwei Jahren mit stabilen Wasserkosten rechnen können.

Den Bürger nicht schröpfen

Lissner sprach auch den relativ hohen Pro-Kopf-Verbrauch der Markdorfer von 129 Litern je Tag an. Sein Appell lautete. „Da hat jeder das Sparen in der eigenen Hand.“ Arnold Holstein von den Freien Wählern kommentierte: „Die 129 Liter pro Kopf sollten uns zu denken geben. Und Holstein mahnte: „Wir sollten die Wasserversorgung nicht zur Cash Cow machen“. Von der die Stadtkasse stark profitiert, während der Bürger über Gebühr geschröpft wird.