von Christiane Keutner

Weder Corona noch Rückzugsgedanken können die Trachtengruppe und weitere Helfer von der Tradition abhalten: Sie haben trotz der Umstände beschlossen, an Fronleichnam, dem Hochfest der Katholiken, einen Blumenteppich durch die Kirche bis zum Untertor zu legen. Und die Familien Scherzinger und Rid werden an ihrem privaten Altar festhalten.

Richard Gratwohl: „Werbung für den Glauben“

Richard Gratwohl, Vorsitzender der Trachtengruppe, sagt: „Es wird zwar keine Prozession geben, aber wir wollen die Allgemeinheit und auch uns selbst erfreuen, zumal es eine gute Gelegenheit ist, den Glauben sichtbar zu machen und nach außen zu tragen. Quasi eine Werbung für den Glauben.“

Der Altar am Marktplatz ist die vierte Station der Fronleichnamsprozession, die dieses Jahr jedoch ausfallen muss. | Bild: Privat

Helfer, die sich zurückziehen wollten, sind wieder mit Begeisterung dabei

Seine Begeisterung steckte die Trachtenfrauen und Helfer an, die sich eigentlich langsam zurückziehen wollten. Nun sind sie wieder mit Freude dabei, trotz der Aufregung, wenn Wind aufkommt und man fürchten muss, dass Vasen umfallen und Blüten verwehen, wie Hildegard Walk anmerkt. Üblicherweise schmückt sie mit einer Gruppe die vierte Altarstation am Marktplatz, nun hilft sie an der Kirche. Als sie vor fünf Jahren angesprochen wurde, ob sie den Altar mitgestalten wolle, hatte sie zugesagt.

Auch Mitglieder aus Hildegards Walk Familie waren und sind aktiv

Ihre ebenfalls aktive Tochter hatte sie darin bestärkt, ihre Tante hatte das ebenfalls schon gemacht, der Vater war früher Himmelsträger. Sie selbst hat Freude an Blumen und Pflanzen: „Vielleicht hat mich das motiviert.“ Und die Gemeinschaft. Dafür steht sie dann auch früh auf, um gemeinsam mit den anderen fünf ab 6 Uhr Blüte und Blätter aus ihrem und dem Bauerngarten der Tante zu legen. Die Blumengestecke macht sie bereits am Abend zuvor.

Die Mittlere Kaplanei als Motiv beim Markdorfer Blumentepich. | Bild: Privat

Team orientiert sich am Thema, das die Kirche vorgibt

Bei der Gestaltung des Teppichs versucht sich das Team am Thema zu orientieren, das von der Kirche vorgegeben wird: Dieses Jahr sind es Hände. „Schon während des Legens kommen Interessierte und freuen sich. Für mich ist es immer etwas ganz Besonderes, wenn die Stadtkapelle durchs Obertor marschiert.“ Darauf muss dieses Jahr jedoch verzichtet werden.

Hüfingen Wo jede Blume für ein Gebet steht: Warum sich in Hüfingen die Fronleichnamshelfer die halbe Nacht um die Ohren schlagen Das könnte Sie auch interessieren

Viele Menschen spenden Blüten und Farn

Hannelore Stark, Mitglied der Trachtengruppe, ist dabei, seit die Trachtengruppe die Fronleichnamsteppiche in Markdorf vor fünf Jahren ins Leben gerufen hat. Sie bringt Farn und Blüten von ihren vielen Rosen mit und von den Leuten, die sie kennt. „Dieses Mal wurde gesagt, wer etwas hat, kann es am Mittwochabend an der Kirche abgeben. Auch Edeka spendet die nicht verkauften Blumen“, sagt sie.

Aufgrund des späten Termins sind einige Blumen schon verblüht

Sie bedauert, dass der Wind die Blüten ihrer Pfingstrosen und Klematis weggeblasen hat und schon einiges verblüht ist. Dass sie für das Legen des Teppichs um 5 Uhr aufstehen muss, macht ihr nichts aus: „Das ist Vereinsarbeit und die liegt momentan sowieso brach. Und wenn die Leute Spaß daran haben, freut mich das.“

Jedes Jahr werden andere christliche Symbole gelegt. Sie werden je nach Fülle und Farbe von Blüten und Gräsern nach Vorlagen oder frei kreiert. | Bild: Privat

Motive werden spontan ausgewählt

Während viele nach einem vorgezeichneten Muster arbeiten, entscheiden sich die Frauen je nach Blütenlage und -farbe spontan für die Motive: eine Taube, ein Fisch oder ein Gegenstand.

Wiesenblumen sind für Monika Beder tabu

An ihrer privaten Altarstation halten auch die Familien des Anwesens Rid und Scherzinger fest, allerdings nur mit einem Blumenteppich. Dazu verwenden sie neben Blüten und Farn auch eingefärbtes Sägemehl oder Kaffeesatz. Wiesenblumen sind tabu: „Die Bienen müssen auch was zu futtern haben“, sagt Monika Beder. Schon ihre Urgroßmutter hatte den aus dem Jahr 1785 wohl aus dem damaligen Kloster stammenden Altar gegenüber der Spitalkirche aufgebaut, „und keiner von uns geht an Pfingsten in Ferien.“

Auch der Seitenaltar wird hübsch geschmückt. | Bild: Privat

Ganze Familie ist beim Aufbau und Schmücken dabei

Die ganze Familie, inzwischen die vierte Generation, ist dabei, wenn es um Aufbau und Schmücken geht. „Das ist für uns ganz wichtig und immer auch ein Familienfest.“ So sitzen dann etwa sieben Familienangehörige nach getaner Arbeit bei Zopfbrot zusammen, nach der Prozession sind es 15 beim Mittagessen. Auch Monika Beder bedauert den Ausfall der Prozession und den Wegfall der geschmückten Spitalstraße sehr: „Das ist einfach Herzblut. Das hat man von Kind an mitgemacht. Haus und Leute werden gesegnet, alles wird sehr festlich zelebriert, viele kommen, gerade vom Altersheim, schauen und freuen sich.“