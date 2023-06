Die Saat ist aufgegangen. Alexandra und Harald Gretscher wurden kürzlich ausgezeichnet. Der Landesverband Badischer Imker hat jüngst den Honig des Markdorfer Hobbyimker-Ehepaars mit einer Goldmedaille bedacht. Dies bei der Honigprämierung während des Imkertages 2023 in Haslach, bei der die Gretschers indes keineswegs die einzigen Mitglieder des Markdorfer Imkervereins waren, deren Honig ausgezeichnet wurden.

Auch Ute Hohmann, Helmut Knäple, Urich Engel und Eva Legne durften gleichfalls Goldmedaillen-Urkunden nach Hause tragen. Bewertet wurde der Honig von der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim sowie von einer unabhängigen Fachjury im Hinblick auf Geschmack, auf Geruch, auf Konsistenz und Farbe der eingereichten Honigproben, aber auch hinsichtlich der eingehaltenen Hygiene. Er wurde insgesamt als hervorragend beurteilt.

Szenenwechsel: Alexandra Gretscher und ihre Tochter, Lisa Gretscher stehen mitten auf einer Wiese. Wilder Salbei, Klee, Kuckuckslichtnelken, Sauerampfer, Löwenzahn und zahlreiche andere Wildkräuter blühen auf dem Wiesenstück in Wirmetsweiler. „Die Saat für diese Blütenpracht hat gewissermaßen der Kreis spendiert“, erklärt Alexandra Gretscher. Vom Bodenseekreis habe der Markdorfer Imkerverein vor drei Jahren 1500 Euro empfangen – als Preisgeld für den von den Hobbyimkern gezeigten besonderen Einsatz für Umwelt- und Naturschutz. Das Preisgeld sei in den Kräuter-Samen geflossen, der die vormalige Ackerfläche in Wirmetsweiler in eine rund 1000 Quadratmeter große Blühwiese verwandelt habe. Wobei die Stadt Markdorf auch noch einen Teilbetrag dazugegeben habe, wie Alexandra Gretscher ergänzt.

Unterschied springt ins Auge

Der Unterschied springt ins Auge. Hier die Blühwiese mit ihren bunten Pflanzenvielfalt. Weil sie nicht gedüngt wird, ist sie zur Magerwiese geworden. Auch wird sie nur im Sommer und im Herbst gemäht „und die Mahd wird dann herausgenommen“, erklärt Alexandra Gretscher. Denn liegenbleibende Pflanzenreste würden sich in Humus verwandeln. Was die gewünschte Magerwiese womöglich wieder zu einer nährstoffreichen Fettwiese machen würde.

Einer Fettwiese wie sie jenseits des an die Blühwiese angrenzenden Wegs liegt. Dort wird viel öfter gemäht. Dort liegt eine Intensivgrünlandfläche, die regelmäßig Tierfutter hergeben soll, auf der aber weder Honig- noch Wildbienen Nahrung finden, nachdem Traktor und Mähwerk darübergerollt sind. Das übrigens bis zu sechsmal jährlich.

Anders sieht es auf der ungemähten Blühwiese aus, auf der Lisa und Alexandra Gretscher stehen. Hier finden die Arbeitsbienen immer noch Pollen. „Das ist für Wildbienen lebensnotwendig“, erklärt Imkerin Alexandra Gretscher. Zumal Wildbienen keine langen Strecken fliegen können. Ihr Flugradius beschränkt sich auf um die 100 Meter. Wohingegen Honigbienen Flüge von mehreren Kilometern absolvieren.

„Blühwiesen sind deshalb so wichtig für die Wildbienen, die ja nicht auf eine andere Wiese ausweichen können, um dort Nahrung zu finden.“ Wenngleich Honigbienen diese Möglichkeit durchaus haben, profitieren auch sie von der floralen Artenvielfalt auf Blühwiesen. Nicht zuletzt macht die bunte Pflanzenvielfalt, dass ihr Honig deutlich besser schmeckt. Und auch das ist ein Grund, weshalb sich die Imkerin Alexandra Gretscher für Blühwiesen einsetzt.

Lisa Gretscher, Umweltgruppen-Stadträtin in Markdorf, weist nach Bad Saulgau. „Dort hat man den Zusammenhang zwischen Blühwiesendichte und Artenvielfalt frühzeitig erkannt.“ Nicht nur erkannt, sondern auch seine Schlüsse daraus gezogen. Kommunales Einheitsgrün wurde längst in Blühwiesen umgewandelt. „Das bringt Artenvielfalt und muss obendrein nicht mehr so intensiv gepflegt werden“, erklärt Lisa Gretscher.

Alexandra Gretscher ergänzt, „dass der Arbeitsaufwand für die Anlage von Blühwiesen nur am Anfang etwas höher ist, dann aber Jahr für Jahr abnimmt. „Wir haben ja zum Glück die Monika Beder, unsere Stadtgärtnerin, die an vielen Stellen in Markdorf Blühstreifen anlegt“, lobt Alexandra Gretscher. Trotzdem würde sie sich noch mehr Flächen, vor allem aber noch mehr Bewusstsein wünschen.

„Für die Artenvielfalt wäre es gut, wenn auch auf den privaten Grundstücken mehr artenreiches Grün, mehr Naturnähe zu finden wäre.“ Sie und ihr Mann Harald Gretscher engagieren sich aus diesem Grunde als „Blühbotschafter“. Sie leisten Aufklärungsarbeit, erklären, wie man auf dem eigenen Garten, dem Firmengelände, neben dem Kindergarten oder der Schule Blühflächen und damit Lebensräume für Insekten anlegen kann.