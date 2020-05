Ob weiß, grün oder violett – er ist gesund. Lange hat Spargel zu jenen Heilpflanzen gezählt, die Apotheker vorrätig haben mussten. Vor der Mahlzeit genossen, gebe er den verlorenen Appetit zurück und öffne obendrein die Verstopfungen der Leber, heißt es in einem alten Lexikon.

Markdorf Viele kennen Hochrippe als Suppeneinlage. Alexander Szabo verrät, wie sie auch als Grillfleisch gelingt Das könnte Sie auch interessieren

Heute scheint dieser therapeutische Wert weniger beachtet zu werden, der Spargel zählt nicht nur als Appetitanreger und hilfreiches Arzneimittel. Er wird geschätzt als überaus wohlschmeckendes Gemüse. Manche erheben die schlanken Stängel gar zum „Königsgemüse“, bezeichnen es auch als weißes Gold.

Meersburg Selbstversuch im Spargelstechen: Hier ist jeder Schritt Handarbeit – und das ist anstrengend Das könnte Sie auch interessieren

Und doch gibt Jana Hauke dem grünen Spargel den Vorzug. „Er schmeckt mir besser – am liebsten gegrillt“, verrät die Verkäuferin am Stand mit dem Tettnanger Spargel auf dem Bauernmarktbereich beim Hexenturm. Jana Haukes Beobachtung: „In Friedrichshafen wird vor allem der weiße, geschälte Spargel verlangt.“ In Markdorf dagegen tendierten die Kunden eher zu den grünen Stangen.

Grillspargel Zutaten 300 g grüner Spargel, 200 g Cantaloupe-Melone, 1 Kugel Mozzarella, ½ Bund Basilikum, 2 ½ EL Balsamico-Essig, 1 ½ EL Honig, 2 ½ EL Olivenöl, Pfeffer, Salz Zubereitung Den Spargel unten schälen, letzten Zentimeter abschneiden. Mozzarella in Stücke brechen. Melonenstück in dünne Spalten schneiden. Balsamico, Öl und Honig verrühren. Spargel auf dem Grill oder in der Pfanne vier bis fünf Minuten garen, auf die angerichtete Melonen-Mozzarella-Basilikum-Mischung legen, drüber die Balsamico-Vinaigrette.

Am Ende sei es Geschmackssache, findet die Spargelverkäuferin. Ihr gefalle die intensivere Nuance. Nicht im Boden, sondern an der Sonne wachsend, produziert die grüne Spargelsorte Chlorophyll. Sie bildet mehr Vitamin C, auch mehr Betacarotin, aber auch mehr andere Stoffe wie Eisen, Kupfer, Magnesium aus als seine weißen, in Erddämmen gezogenen Vettern.

Markdorf Der Echte mit den vielen platten Vettern: Markthändlerin Karin Jakowidis empfiehlt Rotzungenfilets Das könnte Sie auch interessieren

Wer die entschlackenden, entwässernden, entgiftenden Wirkungen, vor allem aber das besondere Geschmackserlebnis des Spargels genießen möchte, der hat noch Zeit bis zum 25. Juni. Mit der Kirschen- endet die Spargelzeit.