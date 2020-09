Eva wusste wo sie hin griff. Denn der Apfel zählt zu den beliebtesten Obstsorten. Was sonst noch im Paradies wuchs, wissen wir zwar nicht. Ebenso wenig wissen wir, ob Adam außerhalb des Garten Edens mehr oder weniger Äpfel verputzt hat – und ob er auf den halben Zentner kommt, den der Durchschnitts-Deutsche im Jahr verspeist. Womöglich war ihm aber auch nach der Geschichte mit dem Rauswurf der Appetit gründlich vergangen auf das schmackhafte Kernobstgewächs.

Eveline Röhrenbacher geht‘s da doch eher wie Eva. Ihr Verhältnis zu Äpfeln ist eher unbekümmert. Die Obstbäuerin aus Kippenhausen beißt auch gern herzhaft hinein – derzeit am liebsten in den Elstar. „Weil der so schön saftig ist, dabei ein bisschen süßlich, aber auch ein bisschen säuerlich schmeckt.“ Kein Wunder, wurde die relativ junge Sorte, sie stammt aus den Niederlanden, dort doch erst in den 1950er-Jahren gezüchtet – dies aus den beiden Sorten „Golden Delicious“ und „Ingrid Marie“. Neben Gala, neben Maigold oder Rubinette gehört der Elstar inzwischen zu den wichtigsten Anbausorten.

Flammkuchen Zutaten 7,5 g Hefe, 175 g Mehl, 23 ml warmes Wasser, 75 ml Buttermilch, 20 ml Olivenöl, 5 g Salz – 300 g Steinpilze, 1 Apfel, Rosmarin, Thymian, 75 g Schalotten, 125 g Crème fraîche, 125 g. Schmand, 5 g Honig, 125 Schnittkäse ¼ Radicchio, Olivenöl, Salz, Pfeffer Zubereitung Hefe im Wasser auflösen, Mehl hinein verrühren, Restzutaten hinzu, zu Teig verrühren, kugeln, 2 Std. gehen lassen, vierteln, ausrollen – Schalotten und Pilze zu Streifen, Gewürze hacken, Pilze anbraten, würzen, Crème fraîche, Honig verrühren, würzen, Teigböden bestreichen, Schalotten, Apfelspalten, Pilze, Käse verteilen – 5, 6 Minuten backen

Er werde oft nachgefragt, erklärt Eveline Röhrenbach. Solche Beliebtheit bei den Kunden könne außer am feinen Geschmack auch an der vielseitigen Verwendtbarkeit des Elstars liegen. „Er eignet sich zum Kochen ebenso wie zum Backen.“ Wer seine – übrigens überaus gesunden – 25 Kilo Äpfel pro Jahr indes am liebsten roh isst, aber gerne mal allergisch reagiert, dem rät die Obstbäuerin dann doch ab – und empfiehlt stattdessen „unseren Santana – der hinterlässt kein pelziges Gefühl im Mund“, versichert Eveline Röhrenbach.