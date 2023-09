Es riecht – ähnlich intensiv wie in einer Lackierwerkstatt. Dabei wird unter freiem Himmel gesprayt, was die Farbdosen hergeben: grün, blau, gelb, rot – die gesamte Palette, einschließlich der gemischten Töne. „Pimp my City“, sinngemäß „Verschönere meine Stadt“ heißt das Event, zu dem das städtische Jugendreferat in den Innenhof des Bischofschlosses Jugendliche eingeladen hat. Sie sollen dort Graffiti-Gemälde sprühen. Untergrund sind mehrere zweieinhalb mal zweieinhalb Meter messende OSB-Platten, die an den Wänden der B33-Unterführung angebracht werden können. Die Idee kam von Stadtrat Dietmar Bitzenhofer, der die acht Tafeln aus gepresstem Grobspan spendiert hat.

Freundinnen Kim und Lina hoffen auf Unterstützung

„Nein, gesprayt hab‘ ich noch nie“, erklärt Lina. Vom Event hat die 12-Jährige auf einem Plakat im Jugendtreff Zepp gelesen. So ganz ohne Anleitung, wie mit den Dosen zu verfahren ist, würde sie sich auch gar nicht trauen. Linas Freundin Kim, 13 Jahre, hofft ebenfalls auf Unterstützung. Kim gibt sich eher skeptisch. Sie glaubt kaum, dass sie nach dem Event im Schlosshof auch weiterhin sprühen wird. „Kunst ist eher nicht so mein Ding“, sagt die 13-Jährige. Lina kann sich weitere Spray-Malerei durchaus vorstellen. „Wenn ich erst weiß, wie es genau geht“.

Bei Graffiti gibt es klare Regeln

Es geht keineswegs überall, hatte Alina Metzler, Markdorfs Jugendbeauftragte, ganz zu Anfang, bei ihrer Begrüßung, erklärt. Keine Frage, Graffiti sei längs anerkannt als künstlerische Ausdrucksform, betont die Sozialpädagogin. Doch gebe es Regeln. „Zum Beispiel den streng zu befolgenden Kodex, dass keine bestehenden Graffitis übermalt werden dürfen. Die seien Tabu. Ebenso Tabu sei fremdes Eigentum. Was selbstverständlich für den gesamten öffentlichen Raum gelte. Doch keine Regeln ohne Ausnahme: „Wenn ihr vorher bei uns im Jugendreferat nachfragt, dürft ihr bestimmte Flächen bei der Trendsportanlage besprühen“, erklärt Alina Metzler. Sogar Übermalen sei an den eigens dafür aufgestellten Übungswänden beim Jugendtreff Zepp möglich.

Graffiti Möglich ist vieles: Einzelne Zeichen, Schriftzüge, aber auch ganze Bilder gehören. Möglich sind auch ganz unterschiedliche Techniken, mit denen die Bilder, Schriftzüge und Zeichen gezeichnet, gepinselt, geritzt oder geätzt oder geklebt werden. Es überwiegt jedoch das Sprayen. Und das vor allem im öffentlichen Raum, in dem die überwiegend jungen Graffiti-Künstler sich ausdrücken möchten. In der Kunstszene sind ihre Arbeiten längst angekommen. Die Werke einiger weniger Künstler hängen in Galerien und Museen. Grundsätzlich aber gilt: Nichtautorisiertes Besprühen, Bemalen von Oberflächen im öffentlichen oder nicht eigenen privatem Raum gilt als Sachbeschädigung.

Erfahrene Sprayer stehen Jugendlichen als Helfer zur Seite

„Let‘s go!“ hatte Noah Kaufmann den Start zum Sprayen gegeben. Der 22-Jährige gehört neben Jonas Sommer zum Duo der erfahrenen Sprayer, die das Jugendreferat fürs Event als Helfer gewinnen konnte. Noah Kaufmann hat sich schon an den Wänden des Jugendraums Skates-Open an der Trendsportanlage verewigt. Aber nicht nur dort, wie er schmunzelnd durchblicken lässt. Der 22-Jährige deutet an, dass er in früherer Jugend schon eine etwas wildere Phase hatte. Heute gehe es ihm vor allem um die kreative Seite, weniger den Kick beim Strapazieren von Grenzen. „Ich male wirklich sehr viel“, erklärt Noah Kaufmann. Die Graffiti, der mit dem Sprayen verbundene Körpereinsatz seien da fast so etwas wie der körperliche Ausgleich.

Immer in Bewegung beim Sprayen

Und tatsächlich erinnert das Geschehen kaum an Kunst an der Staffelei oder vor dem Zeichenbrett. Die Kinder und Jugendlichen im Innenhof strecken sich. Sie gehen in die Hocke mit ihren Dosen. Sie treten zurück von den OBS-Platten. Sie klettern sogar auf Leitern. Und sie wechseln beständig die Malgründe, gehen von hier nach dort, um noch ein bisschen Lila aufzubringen oder eine Fläche in Gelb anzulegen.

Mutter von Veranstaltung begeistert

„Einfach super!“ sagt Kathrin Müller zu der Aktion. Die Mutter ist mit ihren drei Söhnen zum Event gekommen. „Zuhause würde ich mich ehrlich gesagt schwertun, eine geeignete Fläche zu finden.“ Dass Malgründe gestellt werden, ebenso die Farben, aber auch Schutzmasken und -handschuhe, findet Kathrin Müller sehr gut. Beeindruckt zeigt sie sich auch davon, „dass Regeln erklärt wurden – und die jungen Sprayer obendrein noch kreative Anleitung erfahren.

Schließlich geht es darum, die Stadt zu verschönern. „Eure Stadt“, hatte Bürgermeister Georg Riedmann den jungen Kreativen zum Sprayen eingeladen, „ihr seid schließlich Markdorfs Zukunft.“ Und so viel steht schon jetzt fest: Die Stadt wird künftig bunter.