„Voll Spaß“ macht es, sagt Ronja. Schule mit Spaßfaktor, das scheint zunächst doch eher selten. Nicht so in der Realschule am Markdorfer Bildungszentrum (BZM), wo es für die Schüler ein „Sprachbad“ gibt. Nun geht es nicht gerade per Wasserrutsche in die Fremdsprache – so ganz ohne jedes Vokabellernen und Grammatiküben. Doch vieles geschieht tatsächlich nebenbei – durch Zuhören, durch beständiges Sprechen. Denn die Realschule im BZM-Schulverbund hat einen bilingualen Zug.

Das heißt, in einer der Klassen jedes Jahrgangs findet der Unterricht zweisprachig statt. „In Bildender Kunst und im Fach Biologie, Naturphänomene und Technik“, so erklärt Marianne Licciardi, derzeit die kommissarische Rektorin des Schulverbunds, „in Kunst und BNT wird nur Englisch gesprochen.“ Das gelte für die Klassen fünf und sechs. In den Klassen sieben und acht sei es das Fach Geschichte, in dem Englisch gesprochen werde – neben Biologie. Und in den neunten und zehnten Klassen sei es dann zusätzlich zu Biologie Geografie.

„Im bilingualen Zug lernt man viel besser und leichter Englisch als in den normalen Klassen.“ Luisa, 12 | Bild: Jörg Büsche

„So weit das eben geht“, erklärt Schulleiterin Licciardi. Wenn es kompliziert werde, dürften die Schüler aber auch auf Deutsch antworten. Wer jedoch einmal aufgesprungen sei auf den bilingualen Zug, der bemühe sich, beim Englischen zu bleiben. Das ist jedenfalls die Erfahrung von Stefanie Bauhofer, der Fachschaftsleiterin Englisch an der Realschule. „Mich sprechen meine Schüler aus dem bilingualen Zug, wenn sie mir in der Pause auf dem Flur begegnen, auch in Englisch an.“

Sprachlehrerin Bauhofer beobachtet, dass die üblichen Hemmungen gegenüber der neuen Fremdsprache in den bilingualen Klassen sehr viel schneller abgebaut werden als in den normalen Lerngruppen. Sind diese erst mal weg, „trauen sich die Schüler, einfach drauf los zu reden – sie blühen richtig auf“.

„Durchs Englischsprechen in den anderen Fächern lernt man richtig viel.“ Ronja, 12 | Bild: Jörg Büsche

Überdies werde sie regelmäßig überrascht, „wie gut einige Schüler sind“. Nicht zuletzt sei das den Medien zu verdanken. Wer Fernsehserien aus den USA oder Großbritannien in nicht-synchronisierter Fassung schaut, der sei rasch auf einem erstaunlich hohen Verständnis- und Sprechniveau. Überhaupt wecke der bilinguale Unterricht das Interesse an Fremdsprachen. Weshalb sich laut Bauhofer viele Schüler aus den bilingualen Klassen ab Jahrgangsstufe 7 für Französisch entscheiden und nicht für Technik oder „Alltagskultur, Ernährung und Soziales“, die beiden anderen Wahlpflichtfächer.

Neben dem Spaß an der Sprache sieht Schulleiterin Licciardi noch einen weiteren Beweggrund, sich für den bilingualen Zug zu bewerben. „Das bietet Vorteile auf dem Arbeitsmarkt.“ Und wer nach der Mittleren Reife weiter zur Schule geht, unter Umständen studieren möchte, für den seien vertiefte Englischkenntnisse sicher nützlich.

Schulleiterin Marianne Licciardi (links) und Englisch-Fachschaftsleiterin Stefanie Bauhofer sind begeistert vom bilingualen Zug an der BZM-Realschule. | Bild: Jörg Büsche

Offen steht der bilinguale Zug jedoch nur rund 30 Schülern. „Wir müssen also auswählen“, erklärt Marianne Licciardi. Schüler und Eltern werden zu einem Gespräch eingeladen. Denn wenngleich das Mehr an Englisch in der Schule großen Spaß macht, eine zusätzliche Belastung – auch durch eine zusätzliche Unterrichtsstunde – bedeute es trotzdem. „Und wir wollen ja niemanden überfordern“, betont die Schulleiterin.