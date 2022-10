Schlechte Nachrichten für Bücherwürmer. Am Mittwoch, 2. November bleibt die Bibliothek am Bildungszentrum (BZM) zu. Üblicherweise finden die Kunden während der Ferienzeiten an den Samstagen und mittwochs während einiger Stunden Einlass. Bei den Samstagen wird es auch in den anstehenden Herbstferien bleiben, „aber am Mittwoch können wir die Bibliothek nicht öffnen“, erklärte nun Bianca Pieper, die Leiterin der BZM-Bibliothek.

Aktuell laufen noch Bauarbeiten

Der Grund dafür, dass am 2. November geschlossen sein wird, sind die aktuellen Bauarbeiten. Bereits seit dem gestrigen Mittwoch und noch bis zum 12. November bleibt der nordseitige Weg zur Bibliothek versperrt. Doch gelangen Nutzer und Mitarbeiter über die Osttreppe ins Gebäude. „Menschen mit eingeschränkter Mobilität können uns vor ihrem Besuch anrufen“, erklärt die Bibliothekarin. Ihnen werde dann unter der Telefonnummer 0 75 44/50 96 30 weiter geholfen.

Und noch eine weitere Einschränkung kündigt Bianca Pieper an. Der lange Dienstagnachmittag fällt ab November weg. „Auch wir müssen Energie einsparen“, erklärt die Bibliotheksleiterin. Leicht habe man es sich nicht gemacht mit dem Entschluss. Beim genaueren Hinschauen habe sich aber gezeigt, „dass wir an den Dienstagnachmittagen sowieso immer nur sehr wenig Kunden haben“, erläutert Bianca Pieper.

Nun stehen die Lesebereiche auch an Dienstagen nur von 7.30 bis 16.30 Uhr offen, wie dies an Montagen und Donnerstagen ohnehin schon der Fall ist. Der lange Mittwoch – bis 19 Uhr – blieb unangetastet. Das gleiche gilt für den Samstag, an dem die Bibliothek von 10 bis 13 Uhr offen steht. Rund um die Uhr steht übrigens das „Onleihe“-Angebot der BZM-Bibliothek zur Verfügung. Dort können digitale Medien heruntergeladen werden.