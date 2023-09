Das neue Schuljahr beginnt und in den Grundschulen Leimbach und Bermatingen sind die Rektorenstellen vakant. Beide Schulen gehen mit einer kommissarischen Leitung in die kommenden Monate. In Leimbach ist dies bereits länger der Fall, in Bermatingen hat sich Rektorin Anja Weber vom Schuldienst verabschiedet. Auch in Kluftern war die Rektorenstelle vakant, Britta Lutz hat die Grundschule im vergangenen Schuljahr kommissarisch geleitet. Es blieb bei diesem einen Jahr, neuer fester Schulleiter ist Dirk Büdinger.

In Bermatingen übernimmt kommissarisch Katja Senft

In Bermatingen gibt es für Katja Senft derzeit noch einiges zu organisieren. Dennoch klingt die kommissarische Schulleiterin entspannt. Sie sei gut eingearbeitet, erklärt Senft. Seit anderthalb Jahren ist sie Konrektorin an der Grundschule, daher macht ihr der Wechsel in die neue Verantwortung keine Sorgen. Auch die Eltern müssen sich keine Sorgen machen, verspricht Katja Senft. „Das neue Schuljahr läuft in gewohnter Weise an.“ Die Unterrichtsversorgung sei gewährleistet, auch die AGs finden statt. Doch schränkt die kommissarische Schulleiterin ein, dass kaum Reserven vorhanden seien, um Krankheitsausfälle abzufedern. Immerhin kann sie sich auf einige inzwischen pensionierte Lehrkräfte verlassen, die einspringen, wenn es eng wird.

Konrektorin Katja Senft übernimmt die kommisarische Leitung der Grundschule Bermatingen. | Bild: Jörg Büsche

„The Länd“ sucht Lehrer

Die Rektorenstelle in Bermatingen ist seit Juni ausgeschrieben. „Meines Wissens nach hat sich aber niemand darauf beworben“, erklärt Katja Senft. Solche Vakanzen seien aber keine Seltenheit. Das berichtet auch Andreas Geiger, Rektor an der Markdorfer Jakob-Gretser-Grundschule – und seit kurzem kommissarischer Schulleiter an der Grundschule in Leimbach, an der die Rektorenstelle bereits im dritten Jahr unbesetzt ist.

Die Frage, ob Quereinsteiger eine denkbare Lösung sein können, entlockt ihm ein Schmunzeln. Weil sie ihn ans „Hurraaa!‘-Plakat erinnere, das dem baden-württembergischen Kultusministerium jüngst soviel Verdruss bereitet hat. Im Rahmen der Stuttgarter „The Länd“-Kampagne wurde für neue Lehrkräfte geworben. Mit: „Keinen Bock auf Arbeit morgen?“ und „Mach was Dir Spaß macht und werde Lehrer*in.“

Rektoren müssen die Schulentwicklung steuern

Rektor Andreas Geiger hegt massive Zweifel, dass die von Primarschullehrkräften verlangten besonderen pädagogischen Fähigkeiten auch ohne entsprechende Ausbildung erbracht werden können. Und bei allem auch noch so hohen organisatorischen Aufwand, den eine Schulleitung mit sich bringe – die entscheidende Qualifikation sei am Ende die pädagogische. „Wir müssen die wichtige Schulentwicklung steuern.“ Neben der Wissensvermittlung, für die es didaktische Kompetenzen braucht, stehe auch stets der Erziehungsanteil beim Umgang mit den Kindern, die die Eltern den Lehrkräften anvertrauen.

Es mangelt an Rektoren An den rund 4500 Schulen in Baden-Württemberg herrscht ein Mangel an Lehrkräften. Laut einer Studie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) könnten in dem Land in den nächsten anderthalb Jahrzehnten bis zu 16000 Lehrern fehlen. Das Kultusministerium geht von geringeren Zahlen aus, setzt aber auf der Suche nach Lehrern auf sogenannte Quereinsteiger, Menschen ohne abgeschlossene Pädagogikausbildung. Außer Lehrern fehlt es im Land jedoch auch an Schulleitern. Fast sechs Prozent aller Schulleiterstellen sind unbesetzt. Sodass viele Schulen kommissarisch geleitet werden müssen. Insbesondere an den Grundschulen besteht großer Schulleitermangel.

Corona wirkt immer noch nach

Die aktuell anstehenden Aufgaben, die den Schulleitern zusätzlich aufgebürdet werden, etwa das Erstellen eines Schuldatenblatts, halten Lehrer von der Bewerbung auf freie Rektorenstellen ab. „Eher ist es die Frage, welche zusätzliche Berufsqualität mir die Schulleiterstelle gibt“, vermutet Geiger. Aus seiner Sicht wirke Corona immer noch nach. „Die Pandemie hat viele an die Grenzen ihrer Belastungsfähigkeit gebracht.“ Das dämpfe die Lust auf neue Herausforderungen ganz erheblich.

Arbeit, die auch Spaß machen kann

Dabei kann Andreas Geiger den Herausforderungen für Schulleiter an einer kleinen Grundschule wie der in Leimbach durchaus Positives abgewinnen. „Sie ist eingebettet ins funktionierende Gefüge des Ortsteils – wird von Eltern, Vereinen und Verwaltung mitgetragen und unterstützt.“ Wie sehr, das habe vor den Ferien das Schulfest eindrücklich gezeigt. Vor solchem Hintergrund lasse sich vielseitige, die Kinder mitnehmende pädagogische Arbeit leisten.

Gerade kleine Schulen bieten Begegnungsmöglichkeiten für die gesamte Gemeinde. So wie hier beim Zirkusprojekt der Grundschule in Leimbach. | Bild: Jörg Büsche

Und vielleicht ist es diese Dimension, die Katja Senft erklären lässt, dass ihr „die Arbeit als kommissarische Schulleiterin“ Spaß mache. Auch weil sie die Schulentwicklung vorantreiben kann. Gemeinsam mit Kollegium, Eltern, Schulbetreuung und Gemeinderat habe man sich auf den Weg gemacht in Richtung Ganztagsbetreuung.