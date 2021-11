von sk

Strafrechtliche Ermittlungen haben Beamte des Polizeireviers Überlingen gegen einen 84-jährigen Autofahrer eingeleitet, der im Verdacht steht, alkoholisiert hinterm Steuer in der Bahnhofstraße einen Unfall verursacht und später Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet zu haben. Zeugen hatten laut Polizei gegen 17.45 Uhr beobachtet, wie eine Mercedes-V-Klasse einen geparkten Opel touchiert hatte und der Fahrer danach weiterfuhr.

84-Jähriger gibt an, der Beifahrer gewesen zu sein

Bei der Unfallaufnahme der Beamten kam der mit rund 1,1 Promille alkoholisierte 84-Jährige zur Unfallstelle zurück, um einen Zettel am beschädigten Wagen zu hinterlassen. Da der Mann angab, der Beifahrer gewesen zu sein, er jedoch keine Angaben zum Fahrer machen konnte und sich im Laufe des Gesprächs Ungereimtheiten ergaben, musste er die Beamten zur Entnahme zweier Blutentnahmen in eine Klinik begleiten. Noch an der Unfallstelle wehrte er sich gegen die Maßnahmen mit aller Kraft, wurde immer renitenter und versuchte, die Flucht zu ergreifen. Die Polizisten mussten ihn daraufhin zu Boden bringen und ihm Handschellen anlegen. Dabei warf der Mann mit beleidigenden Äußerungen um sich und konnte erst auf dem Weg ins Krankenhaus beruhigt werden.

Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht

Bei der erheblichen Gegenwehr zog sich der 84-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Beamten bleiben unverletzt. Der Unfallschaden wird am Mercedes auf etwa 5000 Euro, am Opel auf rund 3000 Euro beziffert. Auf den 84-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Polizeibeamte zu. Die Ermittler bitten Personen, die den 84-Jährigen fahrend gesehen haben oder Zeugen der Unfallflucht wurden, sich unter Tel. 0 75 51/80 40 zu melden.