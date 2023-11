Wenn jemand Hilfe braucht, könne sie ihre Augen einfach nicht verschließen: Das hat Leonie Wohlklang vor 16 Jahren gesagt. Da trug sie noch ihren Mädchennahmen, Ströbele, und war Schülerin am Markdorfer Bildungszentrum. Die damals 17-Jährige ist heute Doktor der Medizin und arbeitet als Ärztin an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) in Gießen.

Ihr „Ich kann doch nicht einfach meine Augen verschließen“ bezog sich im Dezember 2007 auf eine besondere Hilfebedürftigkeit: auf die Leiden, die Mädchen und junge Frauen in vielen Fällen bei einer Genitalbeschneidung davontragen. Zusammen mit einigen Mitschülerinnen hatte sich Leonie Wohlklang in der Markdorf-Bermatinger Anti-Mädchenbeschneidung-Initiative engagiert, die die Ärztin Iris Scheller, der Markdorfer Pfarrer Andreas Quincke und die Hochschullehrerin Helga Zitzlsperger ins Leben gerufen hatten.

Vom Säugling bis zur jungen Frau betroffen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nenne den Eingriff „Female Genital Mutilation and Cutting“ (FGM/C). Gemeint seien damit „alle Praktiken, bei denen die weiblichen äußeren Genitalien teilweise oder vollständig entfernt oder auf andere Weise verletzt werden“, erklärt Leonie Wohlklang. Vor ihr auf dem Tisch liegt eine schematische Zeichnung der weiblichen Genitalien. Zu sehen sind vier Typen der Amputation, je unterschiedlich tief eingreifend, die äußeren Geschlechtsorgane teils oder gänzlich entfernend.

Vollzogen werden die Eingriffe von Geburtshelferinnen, von „Beschneiderinnen“, von Verwandten, auch von Krankenschwestern und Ärzten. Zum Einsatz kommen Rasierklingen, Messer, sogar Glasscherben. Und all das geschehe in den allermeisten Fällen ohne Narkose – bei Mädchen vom Säuglingsalter bis in die Pubertät, selbst bei jungen Frauen.

Hintergrund und Anlaufstellen Die einen nennen den Eingriff Beschneidung oder weibliche Genitalbeschneidung, die anderen Verstümmelung. Damit werde das Übergriffige stärker betont. Die WHO und eine ganze Reihe von Frauen- und Menschenrechtsorganisationen bewerten die Eingriffe an Mädchen oder Frauen, ohne medizinische Notwendigkeit durchgeführt, als Verstoß gegen das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit. Im Islam ist die Praxis nicht begründet. Sie wird zwar vielfach in Ländern mit islamischer Religion angewandt, doch handelt es sich dabei um verhältnismäßig spät islamisierte Gebiete, in denen ältere Traditionen fortgeführt werden. Informationen geben die Zentrale Anlaufstelle FGM/C Baden-Württemberg und das Freiburger Zentrum für Frauen mit Genitalbeschneidung

Sterberisiko auch nach dem Eingriff hoch

Die Risiken sind hoch. „Laut WHO verlaufen bis zu sieben Prozent der Eingriffe tödlich“, erklärt Leonie Wohlklang. Hinzu kommen weitere Todesfälle durch chronische Infektionen, auch Komplikationen während einer Schwangerschaft. Leonie Wohlklang berichtet von einer Patientin, bei der die Infibulation, der fast vollständige Verschluss der genitalen Öffnung, zu jahrelangem Harnverhalt und schließlich zum Nierenverlust geführt habe. Neben etlichen weiteren körperlichen Symptomen, etwa chronischen Schmerzen, seien auch die psychischen Folgen zu nennen. „Vielen fehlt jede Erinnerung an den Eingriff – andere tragen Traumata davon.“

Markdorferin bietet Beratung in Gießen an

Um Betroffenen helfen zu können, bietet Leonie Wohlklang am Gießener Universitätsklinikum eine FGM/C-Sprechstunde an. Dort werden akute Beschwerden behandelt, die Infibulation wieder rückgängig gemacht, sodass normales Wasserlassen, aber auch natürliches Gebären wieder möglich werden. Zudem werden in der Sprechstunde Gutachten ausgestellt, denn die Genitalverstümmelung als schwere Menschenrechtsverletzung ist ein Asylgrund.

In Baden-Württemberg rund 8000 Frauen betroffen

Laut des Stuttgarter Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration könnten rund 8000 Frauen in Baden-Württemberg von Genitalverstümmelung betroffen und etwas 3000 Mädchen davon bedroht sein. „Die Dunkelziffer ist hoch“, erklärt Leonie Wohlklang. Scham, Tabuisierung, Sprachhürden spielen eine Rolle. Ebenso der Umstand, dass für nicht wenige der Eingriff als „etwas ganz Normales, ja Schönes“ angesehen wird, das zur Tradition gehört. Hier sei große Behutsamkeit geboten, betont die junge Ärztin.

Nicole Münch-Ehinger und Iris Scheller sind zwei Ärztinnen, die um die gesundheitlichen Probleme von FGM/C-betroffenen Frauen wissen. | Bild: Jörg Büsche

Das sieht auch Iris Scheller so, Allgemeinmedizinerin in Bermatingen. Sie weiß, dass die weibliche Genitalverstümmelung in Deutschland als Straftatbestand geahndet wird. Sie wisse aber auch um das Phänomen der „Ferienbeschneidung“, wenn Eltern ihre Töchter zur Verwandtschaft in der Heimat schicken, wo dann der Eingriff geschieht.

Aufklärung auch bei Männern geboten

Aus Sicht von Iris Scheller sind Aufklärung und Dialog geboten. „Man muss auch die Männer erreichen. Die machen sich größtenteils gar keine Vorstellung davon, was ihren Frauen angetan wurde – und was ihre Töchter erwartet“, erklärt Iris Scheller. Auch deshalb habe sie sich der Markdorf-Bermatinger Anti-Beschneidung-Initiative angeschlossen. Diese unterstütze die Menschenrechtsgruppe „Target“ um Rüdiger Nehberg, der afrikanische Imame für den Einsatz gegen weibliche Genitalverstümmelung gewinnen konnte.

„Mir begegnet die Genitalverstümmelung in Wellen – derzeit eher weniger“, berichtet Iris Scheller aus ihrer Praxis. Sie freue sich, wenn es Anlaufstellen für Hilfesuchende gibt. Zumal die Zahl der Opfer in den vergangenen fünf Jahren drastisch angestiegen ist – laut Bundesfamilienministerium um 40 Prozent. Grund sei die Ankunft sehr vieler Frauen aus Ländern, in denen diese Beschneidungsform praktiziert wird.