Wer einen Angehörigen verliert, der hat das Recht zu trauern und würdevoll Abschied nehmen zu können. Doch das Abschiednehmen ist in Zeiten der Corona-Pandemie noch schwieriger geworden – auch bei Bestattungen gelten strenge Regeln. Keine tröstlichen Umarmungen, kein Händedruck, kein Trauergottesdienst und Teilnehmerbeschränkung bei der Bestattung am Grab.

Aktuell dürfen Trauerfeiern und Bestattungen ausschließlich unter freiem Himmel abgehalten werden. „Hierzu ist die maximale Teilnehmerzahl auf zehn Personen beschränkt, der Abstand zueinander muss eingehalten werden“, sagt Bestatter Heinz Vogt. Das Bereitstellen von Weihwasser und Erde an der Grabstelle ist derzeit nicht möglich.

Bestattter Heinz Vogt nimmt die Entwicklung ernst

Der Markdorfer Bestatter nimmt die Entwicklung sehr ernst. „Da ein Bestattungsunternehmen das letzte Glied in der Kette des Gesundheitswesens ist, müssen derzeit alle Maßnahmen getroffen werden, die notwendigen Tätigkeiten und Abläufe sicherzustellen“, sagt er im Telefonat mit dem SÜDKURIER. Das Familienunternehmen setze in dieser Zeit alles daran, den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden, und dennoch einen Rahmen zu schaffen, gebührend Abschied zu nehmen. „Dies gelingt“, so Vogt.

Heinz Vogt vom Bestattungsunternehmen Vogt in Markdorf. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Nicola Benz spricht über den Abschied von ihrer Mutter

Nicola Benz hat im März Abschied von ihrer Mutter nehmen müssen. „Es war schwierig, am Anfang wusste keiner, wie genau man verfahren muss“, erinnert sie sich. Aber sowohl das Bestattungsunternehmen Vogt als auch Pfarrer Ulrich Hund hätten die Familie sehr gut unterstützt.

„Es gab nur einen Abschied, eine kleine Feier am Grab direkt. Es war sehr schönes Wetter, und Alexander Bublin hat mit Blumen und Bäumchen einen wunderbaren Rahmen dafür gestaltet, Pfarrer Hund hat passend gepredigt. Im Nachhinein kann ich sagen, es war gut“, sagt Nicole Benz. Zwar hatte sich auch ihre Mutter die eigene Beerdigung anders vorgestellt – mit einem schönen Gottesdienst in der Frauenmesse vorweg und einer großen Party danach, sodass alle zusammen noch mal weinen und auch lachen können.

Corona-Bestimmung bei Trauerfeiern Bei Trauerfeiern unter freiem Himmel gilt seit Anfang April nun eine Obergrenze von fünf statt bislang zehn Teilnehmern, doch kann dieser Kreis erweitert werden. Auf jeden Fall dabei sein dürfen Verwandte in gerader Linie, also Eltern, Großeltern, Kinder und Enkelkinder. Auch Menschen, die in häuslicher Gemeinschaft mit den Verwandten leben, dürfen zum Begräbnis kommen, ebenso deren Partner. Geistliche oder Trauerredner werden auf die Teilnehmerzahl nicht angerechnet. Bestatter und Helfer zählen ebenfalls nicht, wenn sie mit der Trauergemeinde nicht in Kontakt stehen. Strikt bleiben die Regeln bei Trauungen oder Taufen: Hier sind weiterhin nicht mehr als fünf Teilnehmer erlaubt. Gottesdienstverbote gelten ebenfalls weiter.

Mitgefühl ohne körperliche Nähe ausdrücken

Pfarrer Ulrich Hund spricht von einer „ungewöhnlichen Situation“, manche Angehörige entscheiden, den Zeitpunkt der Beisetzung nicht zu veröffentlichen. Die meisten Familien akzeptieren, dass es grad keine Alternative gebe und arrangieren sich mit der beschränkten Zahl der Mitfeiernden bei der Trauerfeier. Bei den Beerdigungen, die derzeit anstehen, versucht der Pfarrer, die Rede am Grab kurz zu halten, wenn die meisten stehen, und es ohnehin nicht lange dauern soll. „Wichtig bleibt, dass wir in Würde Abschied nehmen können – das schätzen die Angehörigen, und es ist auch mein Anspruch. Insofern ist es jetzt nicht ganz im Schnelldurchlauf.“

„Hände schütteln vermeide ich, ist aber merkwürdig, weil Mitgefühl auch durch körperliche Nähe ausgedrückt wird“, so Hund. Auch für Bestatter Heinz Vogt bedeutet die vorgeschriebene Distanz eine Umstellung. „Wir versuchen unsere Anteilnahme durch Worte, Blicke, Gesten und Handlungen auszudrücken.“

Pfarrer Ulrich Hund | Bild: Jörg Büsche

Obwohl Trauerfeiern mit ganz wenigen Personen auch durchaus vorkommen, so Pfarrer Ulrich Hund, und ihm das Gefühl dadurch nicht fremd sei, sei es für ihn doch ungewohnt, wenn man wisse, dass der Verstorbene in dichtem familiärem oder sonstigem sozialen Umfeld stand – und dies nicht durch die Zahl der Mitfeiernden zum Ausdruck kommen kann. „Das eine oder andere Mal war dies schon ein Kontrast – weil viele Menschen die Person gekannt hatten oder diese sehr zugewandt war – und ganz oft spiegelt sich das ja in einer regen Teilnahme bei der Trauerfeier wieder“, berichtet Pfarrer Hund.

Trauergespräch auch per Telefon möglich

In einem Fall hatte Pfarrer Hund ein Trauergespräch lediglich am Telefon. Es sei durchaus ein langes und nicht oberflächliches Gespräch gewesen und doch sei es etwas anderes, wenn man sich gegenüber sitzt und die Situation ganzheitlicher wahrnehme.

Es erfordert Selbstdisziplin auf der Gesten der Anteilnahme zu verzichten

Pfarrerin Kristina Wagner hat bei den Beisetzungen beobachtet, dass die Menschen sehr diszipliniert sind und Abstand halten und auch keine Hände schütteln. „Aber ich spüre doch, dass das gerade in der Situation der Trauer sehr schwerfällt. Eigentlich möchte man gerade in der Trauer näher zusammenrücken, einander beistehen auch mit Berührungen und körperlicher Nähe“, so Wagner. Es erfordere einiges an Selbstdisziplin auf die Gesten der Anteilnahme, die man sonst ganz selbstverständlich macht, zu verzichten. „Vielleicht werden dadurch aber Worte des Trostes und der Anteilnahme auch umso wertvoller“, vermutet Kristina Wagner.

Einer der Aushänge an der Markdorfer Aussegnungshalle. | Bild: Ganter, Toni

Gute Gespräche und liebe Briefe können helfen

Bei Nicola Benz waren es viele gute Gespräche und sehr liebe Briefe, mit denen sie sich getröstet fühlen konnte. In Gedanken ist sie bei den Menschen, die jetzt einen Trauerfall haben und unter diesen besonderen Umständen Abschied nehmen müssen. „Man merkt in diesen Sondersituationen, wie gut einem die Gemeinschaft tut“, so Benz.

Wer einen Angehörigen doch im größeren Kreise verabschieden möchte, hat die Möglichkeit der Urnenbestattung. Die Urne kann eine Weile gelagert, die Trauerfeier nachgeholt werden, wenn sich die Lage wieder entspannt hat. Beim Bestattungsunternehmen Vogt werden Beratungen noch persönlich ausgeführt – dies allerdings mit maximal zwei Personen und dem nötigen Abstand. Telefonberatungen und Email-Kontakt sind ebenfalls möglich.