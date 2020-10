83 Tage noch, dann ist Weihnachten. Die Kunden von Supermärkten ahnen das bereits etwas länger. Seit dem Ende der Sommerferien liegen hier Spekulatius und Co. in den Regalen. Weitere Boten der nahenden Festtage begegnen nun auch auf dem Wochenmarkt, genauer auf dem Bauernmarkt beim Hexenturm.

Nüsse werden aufgelesen, wenn sie herabfallen

Landwirt Bernhard Schupp aus Hepbach bietet hier seine Walnüsse an. Die haben mit dem, was an Heiligabend auf dem Gabenteller liegt, zunächst recht wenig gemein. Schupps Nüsse sind nämlich nass, das heißt weitgehend ungetrocknet. „Frisch vom Baum – beziehungsweise aufgelesen, wenn sie reif herabfallen“, erklärt der Landwirt. Er lasse die Nüsse an der Luft trocknen, damit sie nicht gar so feucht sind. Dann hat Schimmel keine Chance.

Markdorf Prinzip Unverpackt-Laden: Ehepaar Melcher verkauft Gewürze auf dem Wochenmarkt auch lose und unverpackt Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Zustand „schmecken sie saftig und sehr, sehr mild“, beschreibt Schupp das Geschmackserlebnis. Werde aber die Haut nicht entfernt, die den Kern umgibt, dann wird‘s unerfreulich für den Gaumen, warnt er. Denn in der Haut stecken Bitterstoffe, die den Nussgenuss verleiden. Sonst aber ist der Kern reich an Vitaminen, Kalium und vielen weiteren Inhaltsstoffen, außerdem an Fett, das zwar ungesättigt, aber dennoch sehr kalorienhaltig sei.

Ernte unter den Walnussbäumen beginnt Mitte September

Mitte September beginnt der Landwirt mit der Walnussernte unter seinen sieben großen, etwa 50 Jahre alten Bäumen – nun noch wenige Wochen. Ganz wichtig bei Landwirt Schupp: „Die Nüsse bleiben unbehandelt“, erzählt er. Daher seien sie noch ein bisschen gesünder.