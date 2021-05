Markdorf vor 1 Stunde

Bereits am Montag sollen die Bagger für die neue Turnhalle an der Gretser-Schule anrücken

Der Gemeinderat beschließt die ersten Bauarbeiten für den Neubau einer Turnhalle an der Jakob-Gretser-Grundschule, die noch im Sommer beginnen sollen. Mit dem Aushub könnte sogar bereits am Montag, 17. Mai, begonnen werden, sofern rechtzeitig das grüne Licht vom Landratsamt kommt. Auch bei diesem Bauvorhaben gibt es aber den üblichen Wermutstropfen: Die Kosten steigen weiter an, nun werden sie auf 4,8 Millionen Euro taxiert.