Bauhof-Chef Stefan Mutter hat bereits einige Winter miterlebt. Der vergangene gehörte zu der Sorte „harmlos“. 2021/2022 sei das Team nur an drei Tagen ausgerückt – dies sei Mitte Dezember 2021 gewesen. Im Dezember 2022 ist diese Anzahl schon erreicht. Am 6. Dezember war der erste Einsatz, dann am Wochenende, 10./11. Dezember und schließlich am 14. Dezember als Glatteis für gefährliche Straßenverhältnisse sorgte. „Mit dem Schneepflug waren wir allerdings noch nicht im Einsatz“, sagt Stefan Mutter.

Um 4 Uhr morgens wird die Wetterlage kontrolliert

Wie in den vergangenen Jahren steht dem Bauhof-Team ein Lastwagen, ein Unimog, drei Traktorfahrzeuge und eine Fußtruppe zur Verfügung. Von Mitte November bis Ende März muss ein Frühdienstler um 4 Uhr die Wetterlage checken; muss ausgerückt werden, wird das Frühteam informiert, dass dann ab 4.30 Uhr unterwegs ist. Im Aufenthaltsraum hängt der Dienstplan, direkt darüber der Plan der abzufahrenden Straßen. Wenn es nicht schneit, erledigt der Frühdienst Arbeiten, die keinen Lärm machen, zum Beispiel Parkbänke streichen, Straßenbeleuchtungen kontrollieren oder Verkehrsschilder richten.

Das Räumen und Streuen von stark befahrenen Straßen innerorts hat Vorrang. | Bild: Büsche, Järg

Das Salzlager ist gut gefüllt, hier lagern rund 600 Tonnen. Im vergangenen Jahr wurden gerade mal 40 Tonnen gebraucht, berichtet Stefan Mutter.

Verantwortlich für die Gemeindestraßen

Der städtische Winterdienst ist nur für die Gemeindestraßen verantwortlich, die Bundes- und die Landesstraße wird von der Straßenmeisterei des Kreises geräumt. Innerorts besteht auf verkehrswichtigen Straßen und gefährlichen Abschnitten Räum- und Streupflicht, außerorts nur an besonders gefährdeten Stellen. „Bei uns hat das Räumen von stark befahrenen Straßen, der Steilstrecken, der durch den Bus benutzten Schulwege und andere wichtige Verkehrspunkte Vorrang“, so Mutter.

Dazu gehört beispielswiese die Bussenstraße, die Kreuzgasse, Pestalozzistraße, Bahnübergang Gutenbergstraße und die Enisheimer Straße. Es kann daher vorkommen, dass aufgrund gegebenen Prioritäten untergeordnete Straßen nicht geräumt werden.

Für die Räumung der Bundesstraße ist die Straßenmeisterei des Landkreises und nicht der städtische Winterdienst zuständig. | Bild: Büsche, Järg

Nach dem Winterdienst beginnt die Tagesarbeit

Wenn es durchgehend schneit, fängt die Schicht bis Schichtende immer wieder von vorne an. „Das kommt aber wirklich sehr sehr selten vor“, sagt Stefan Mutter. Zuletzt habe man so einen Tag im Januar 2021 gehabt. Ansonsten hört die Schicht nach dem Winterdienst – das ist so zwischen 8 und 9 Uhr – auf und beginnt mit der normalen Tagesarbeit. Als es vergangene Woche so glatt gewesen sei, sei das Team auch mehrmals ausgerückt.

Auf den Winter blicke man ansonsten gelassen, sagt Stefan Mutter. „Markdorf ist jetzt keine Winterregion“, so der Bauhof-Chef. Der Sommer sei für ihn und sein Team aufgrund extremer Wetterlagen wie Starkregen mittlerweile herausfordernder.

Markdorf Bilder vom Wintereinbruch in Markdorf Das könnte Sie auch interessieren

Räum- und Streupflichten der Bürger