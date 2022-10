Kleider machen Leute. Und manchmal prägen sie sogar ganze Landstriche. Zum Beispiel Dirndl und Lederhosen, die zwischen Coburg und Garmisch das bajuwarische Regionalbewusstsein stützen. Und wenn dann noch weitere identitätsstiftende Momente hinzukommen – etwa Fußballvereine, etwa eine gewisse gedankliche Rustikalität oder gar die berühmte Mir-san-mir-Mentalität, dann verrutscht das Festhalten an guten alten Sitten, an Tracht und Brauch, rasch ins schier Folkloristische. Und dann tut es gut, wenn es Leute hat, die eine gewisse Distanz, die den Überblick bewahren. An der Tracht, am Brauch können sie trotzdem festhalten beziehungsweise gerade deswegen.

Der Beni Hafner ist so einer. Auf der Bühne nennt er sich Oimara. Früher war er Koch. Jetzt macht er Lieder. Und Beni Hafner alias Oimara kommt von der Hafner Alm am Tegernsee – also von oben. Und wenn er singt, zumindest wenn er auf der Bühne singt, dann trägt er Krachlederne. Das sind die Lederhosen, der erst gut sind, wenn sie fast vor Fett triefen, wenn sie speckig sind und durchgesessen vom langen Hocken auf der Bierbank.

Kein Wunder also, wenn Oimara dem Bier und dem bayerischen Beinkleid gleich zwei Liebeslieder widmet. Wobei „Lederhosn“ tatsächlich als Liebeslied daherkommt: anhimmelnd, schmachtend, durchaus ein bisschen anzüglich. Das Lied klingt leicht melancholisch, wie die Erinnerung an die erste Begegnung aus Distanz. „Deine wunderschöne Haut hat mir gleich gefallen“, heißt es – und „du stehst allein in deiner Ecke“. Wie gesagt: eingesessen, speckig. Aber der Gesang – weich, melodiös und ruhig, vermischt mit inbrünstigem Jodeln, lässt wirklich nicht an Krachlederne denken. Mag Oimara noch so oft seine „Lederhosn“ erwähnen.

Liebeserklärung ans Biertrinken

Schon schneller, schon heftiger gerät Oimaras Liebeserklärung ans Biertrinken. Am Morgen, am Tag, auf die Nacht: „eins, zwei, drei, vier, sieben, acht, zehn, 23 Bierle“ und „am liebsten gleich unterm Zapfhahn liegen“ und „den Schaum von den Lippen schleckend“, weil „ich Dich doch so gern trinken tu“. Hier ist die Stimme dann schon entschieden rauer.

Und das Publikum im Stadel ist lauter. Denn Oimara hat seine Fangemeinde. Tischeweise prosten sie dem Liedermacher von der Hafner Alm zu, singen mit. Alles Mitsingen hat freilich ein Ende, wenn der Barde seine zungen- und halsbrecherischen Silben-Stakkati zum Besten gibt. Etwa bei der „Disco-Kati“. Katharina, Katharina wollen wir tanzen? „Disco-Disco-Kati-Kati!“ Sie macht ihn an – bei ihrer Party. Bei der es mindestens so wild hergeht, wie das Lied klingt – sich steigernd zu rasenden, stampfenden Klimax. Dies ist nicht der letzte Höhepunkt bei Oimaras Auftritt, doch sicherlich der atemberaubendste. Zurück bleiben Staunen und frenetischer Beifall.