Pünktlich zum Start der Apfelwochen am Bodensee lädt die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee am 17. September zum Apfelradltag rund um den Gehrenberg ein. Für alle, die lieber zu Fuß unterwegs ist, steht am gleichen Tag eine Apfelkuchenwanderung auf dem Programm.

Der größte Wunsch von Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft, ist, dass das Wetter in diesem Jahr mitspielt. „Seit dem ersten Apfelradltag waren leider alle verregnet.“ Nun würden alle am Rahmenprogramm entlang der 41 Kilometer langen Strecke beteiligten Obst- und Bauernhöfe, Hofcafés und Hofläden auf gutes Wetter hoffen. Start der von Mathias Eggert geführten Radtour mit bis zu 30 angemeldeten Teilnehmern ist um 12 Uhr am Stotz Hof in Ittendorf-Wirrensegel. „Selbstverständlich kann man auch selbstständig an jedem beliebigen Punkt entlang der beschilderten Strecke einsteigen“, sagt Westermann. Wer für diesen Tag auf ein E-Bike umsteigen wolle, könne es sich bei Idealrad Naser mit einem Rabatt von 50 Prozent leihen.

Im vergangenen Jahr ließen sich die Radler beim Apfelradltag vom schlechten Wetter die Laune nicht verderben. Archivbild: Christiane Keutner | Bild: Christiane Keutner

Ab 12 Uhr beginnt das Programm auf den Höfen

Ab 12 Uhr beginnt auch das Programm entlang der Strecke rund um den Gehrenberg. Auf dem Stotz Hof gibt es beim Hoffest Cider-Tasting, Kürbisgerichte, Hofführungen sowie ein Kinderprogramm. Mit dabei sind Hannah‘s Tonstudio, Ölmühle Speicher 1616, froobie-Eis und Kerzen by buntweiß. „Die Musik der DJs spricht hier bestimmt auch ein jüngeres Publikum an“, vermutet Westermann. Zum Mock-Hock lädt der Stüblehof Mock in Markdorf ein. Hier freuen sich die Kleinen auf den Kinderbauernhof mit Tieren und Strohballen zum Toben. Es gibt Apfelwaffeln, Apfelkuchen, Hofeis und ein Tasting mit Obst vom Bodensee. Musikalisch unterhält die Gäste die Band Lake Concept.

Auch auf dem Obst- und Ferienhof Steffelin in Ittendorf dreht sich kulinarisch alles um den Apfel. Außerdem gibt es hier Fahrten mit dem Obstkistle und Musik von SeeLight. Zur Radlrast lädt der Wirthshof in Steibensteg ein. Hier erwartet die Kinder eine Indoor-Spielscheune. Tastings gibt es von Salem-Frucht und die musikalische Unterhaltung steuern die Chicken Sledge Gumpers bei. Entlang der Strecke laden außerdem das Hofgut Rimpertsweiler, der Obsthof Bischof in Oberteuringen, das Gasthaus Fuchstobel und die Hofkäserei Moser in Ahausen zum Radlerpäusle ein.

Apfelkuchenwanderung mit Georg Enderle

Neu ist in diesem Jahr die geführte Apfelkuchenwanderung mit Georg Enderle vom Schwäbischen Albverein. Start ist um 13.30 Uhr am Wirthshof in Steibensteg. „In Riedheim erwartet die Wanderer bei Susi Kessler Kaffee und backfrischer Apfelkuchen“, kündigt Sylvia Westermann an. Weiter geht es über Leimbach und Hepbach mit möglicher Einkehr im Landgasthof Linde und über den Premiumweg Guckinsland zurück nach Markdorf. „Ebenfalls neu ist die beschilderte, familienfreundliche Apfelwanderrunde ab dem Wirthshof, die man nicht nur an diesem Tag gehen kann“, so Westermann. Mit einer Länge von 9,5 Kilometern führt sie vorbei an Apfelplantagen und Streuobstwiesen über Riedheim, Leimbach und Hepbach zurück nach Steibensteg.

Bild: Schönlein, Ute

Der Apfelradltag mit all seinen Angeboten ist ein Aktionstag sowohl für Urlauber wie auch für Einheimische. „Jeder kann sich sein individuelles Programm über den Tag organisieren“, sagt Westermann. Da der Apfel ein großes Thema in der Ferienlandschaft rund um den Gehrenberg sei wolle sie die Angebote rund um das Obst vom Bodensee künftig noch weiter ausbauen. Beim Apfelradltag gehe es in erster Linie darum, mit der Familie einen schönen Tag zu erleben. „Musik, Essen und Trinken, dazu gutes Wetter – dann läuft es“, ist sich Westermann sicher.