158 Kirchenaustritte verzeichnet die Statistik der katholischen Kirchengemeinde Markdorf 2021. „Die Zahl der Kirchenaustritte nimmt seit Jahren zu“, sagt Pfarrer Ulrich Hund dazu: „Religion hat nicht mehr die Bedeutung und die kirchliche Bindung ist nicht mehr hoch.“ Bei den Protestanten in Markdorf liegen die genauen Zahlen zwar noch nicht vor, aber dieser negative Entwicklungstrend sei auch in der evangelischen Kirche eindeutig spürbar, bestätigt Pfarrer Tibor Nagy auf Anfrage.

Vielfältige Gründe führen zum Austritt

Gründe dafür sieht Nagy mehrere: Einer davon sei eine generelle Abkehr von gesellschaftlichen Institutionen. „Viele Menschen haben das Vertrauen in Institutionen wie Kirche, Politik aber auch Vereine verloren. Sie sehen nicht mehr die gesamtgesellschaftliche Bedeutung und Wichtigkeit solcher Einrichtungen.“

Pfarrerin Kristina Wagner und Pfarrer Tibor Nagy leiten die evangelische Kirche in Markdorf. In Vielem sei die Kirche als Institution inzwischen zu weit weg von der Lebenswirklichkeit der Menschen, sagt Nagy. Dies sei sicherlich einer der Gründe, weshalb auch die Protestanten eine Zunahme der Kirchenaustritte zu verzeichnen hätten. | Bild: Jörg Büsche

Aus seiner Sicht bestünde auch zu wenig Klarheit darüber, was Kirchen gesamtgesellschaftlich leisten würden. „Und dann gibt es viele hausgemachte Gründe. Die Kirche hat nicht die Form gefunden, die Menschen im 21. Jahrhundert in ihr Leben integrieren zu können. Die Kirche ist als Institution zu weit weg von den Menschen“, sieht Nagy durchaus auch eigene Versäumnisse der Kirchen in der Vergangenheit.

Statistik der katholischen Seelsorgeeinheit Markdorf 2021 56 Taufen, 94 Erstkommunionskinder, 72 Firmungen, 8 Trauungen, 99 Beerdigungen, 158 Kirchenaustritte, 4 Wiederaufnahmen und 1 Übertritt. (Quelle: Pfarrgemeinde)

In der katholischen Kirche beeinflusse das Missbrauchsthema die Entscheidungen für den Kirchenaustritt massiv, bekennt Pfarrer Hund: „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei vielen Menschen die Entscheidung zum Austritt ein längerer Prozess ist. Wenn dann berichtet wird, dass Priester trotz Missbrauchsvorwurf weiterbeschäftigt werden, dann ist bei vielen Menschen das Maß einfach voll und der Moment erreicht.“

Die Gemeindearbeit vor Ort wird oft gelobt

Im vergangenen Jahr habe er genau deshalb eine briefliche Austrittsankündigung einer Familie erhalten. „Die Familie hatte mir aber auch geschrieben, dass sie die Gemeindearbeit der Kirche in Markdorf sehr schätzen würde und dass ich weiterhin mit ihrer Spende rechnen könne.“ Das freue ihn natürlich, zeige es doch auch, dass die Menschen zwischen der lokalen Gemeindearbeit und der Institution Kirche differenzieren würden.

Ähnlich sensibel reagierten Menschen auf den Umgang der katholischen Kirche mit gleichgeschlechtlichen Paaren. „Wir hier in Markdorf haben uns im letzten Jahr dazu bekannt, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. Niemandem wird der Segen verweigert. Daraufhin bekam ich einen Brief, in dem mir ein Paar schrieb, dass sie dran gewesen wären, aus der Kirche auszutreten, aber diese Haltung habe sie davon abgehalten“, erzählt der Markdorfer Pfarrer.

Häufig fehlt die persönliche Rückmeldung: „Manchmal suchen die Leute vorher das Gespräch mit mir, meist erfahre ich aber erst vom Austritt, wenn ich die Meldungen vom Standesamt bekomme“, sagt Markdorfs katholischer Pfarrer Ulrich Hund. | Bild: Jörg Büsche

Aber es habe im vergangenen Jahr auch andere Gründe für Austritte gegeben: Angefangen bei der Kirchensteuerbelastung über gefühlte Ausgrenzung bei den Gottesdiensten durch die staatlichen Corona-Regelungen bis hin zu Verschwörungstheorien, wonach der Vatikan an einer geheimen Weltregierung arbeite. „Manchmal suchen die Leute vorher das Gespräch mit mir, meist erfahre ich aber erst vom Austritt, wenn ich die Meldungen vom Standesamt bekomme“, berichtet Hund.

Manche entscheiden sich auch bewusst für die Kirche

Trotz einer allgemeinen Abkehr von der Kirche treten einige Menschen ihr aber auch bewusst bei. „Meist sind das ganz individuelle Glaubenswege. Die Menschen haben für sich erkannt, dass ihnen etwas fehlt. Sie wollen nicht nur dem Gottesdienst folgen, sondern ganz der Gemeinschaft angehören“, erklärt Hund Gründe für den Kircheneintritt. Oft lösten auch Trauerfälle solche Gefühle aus. Es gäbe auch Leute, die eintreten und austreten und wieder eintreten und austreten würden. „Das verstehe ich nicht. Ich habe einmal nachgefragt, aber leider keine Antwort bekommen“, sagt Hund.

Taufen, Trauungen und Beerdigungen nehmen wieder zu

Taufen, Erstkommunion und kirchliche Trauungen nähmen hingegen wieder zu, wenngleich sie in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona mehrfach und oft verschoben wurden. „Die große Zahl der Beerdigungen hängt mit der demografischen Entwicklung zusammen. Auch viele Ausgetretene werden kirchlich beerdigt, weil es für die Angehörigen wichtig ist“, erklärt Hund.