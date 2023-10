Von Genen, von Stereotypen, Klischees, von fixen Verhaltensmustern und anerzogenen Rollen, von überschießendem Testosteron oder gar von der Genderdiskussion dürften sie noch nicht allzuviel gehört haben. Trotzdem lachen sie. Durch die Bank, alle Unterstufenschüler, die sich hier oben im großen Lesesaal der Bibliothek am Bildungszentrum eingefunden haben. Weil Stephan Knösel aus „Master of Disaster“ vorliest. Seinem vierten, 2019 erschienenen Roman hat der in München lebende Jugendbuchautor den Untertitel „Chaos ist mein zweiter Name“ gegeben.

Doch nicht nur das kommt an bei seinen jungen Zuhörern. Die amüsiert auch, wie Stephan Knösel das wechselvolle Spannungsverhältnis zwischen Jungs und Mädchen schildert. Er beschreibt es aus dem Blickwinkel von Quentin, einem Fünftklässler, seinem Helden. Der muss einen sehr ungleichen Kampf führen. Gegen Stella, seine Erzfeindin aus der Grundschule, die derb austeilt, sich hernach hinter ihrem Mädchensein verschanzt. Sie sei eine „unglaubliche Schleimerin“, eine „Superbitch“. So zu nennen habe „Frau Gern, unsere Grundschullehrerin“ ihm aber rundheraus verboten. Autor Knösel schlüpft ganz hinein in die Rolle seines verzweifelten Helden, zieht alle Register. Und sein Publikum geht mit, genießt das Vorlese-Spektakel.

Wissenschaftler fordern gezieltes Fördern Es geht um gleiche Bildungschancen: Damit alle Kinder voranschreiten können auf ihrer Bildungslaufbahn, hat die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) vorgeschlagen, dass die Basiskompetenzen wie Rechnen, Schreiben, Lesen und Zuhören systematischer gefördert werden – dort wo sie sich nicht hinreichend entfaltet haben. Die Kommission verweist auf das Kompetenzgefälle von Kindern aus privilegierten Elternhäusern zu Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Milieus. Um das auszugleichen, regt sie unter anderem das Beschaffen hochwertiger Materialien an, vor allem aber das gezielte Fördern der Basalkompetenzen.

Mit Kuscheltieren lockt man Kinder in die Bibliothek, weiß Leseförderungsfachfrau und Bibliothekarin Heike Fischer. | Bild: Jörg Büsche

Autorenlesungen lohnen sich

„Wenn das keine Wirkung hätte, würde ich mir die Arbeit nicht machen“, erklärt Heike Fischer, die stellvertretende Leiterin der BZM-Bibliothek. Sie sei sich sehr sicher, dass solche Autorenlesungen wie die mit Stephan Knösel – oder jene, die am 24. Oktober, dem Frederick-Tag 2023, mit Juma Kliebenstein stattfinden wird, für Schüler viel mehr bedeuten als nur unterhaltsame Abwechslungen im Unterrichtsalltag. „Das hat Bedeutung, das weckt Emotionen, das hat Erlebnischarakter“, erklärt die Bibliothekarin. Die Kinder begegnen einem echten Schriftsteller, können ihm Fragen stellen. Aus der Sicht Heike Fischers holen Autorenlesungen Kinder und Jugendliche ab, sind eine Einladung in die Welt der Bücher.

Und alle reagierten verschnupft, wenn eine Klasse nicht eingeladen werden kann. Schüler, Lehrer, Eltern zeigen sich dann regelmäßig enttäuscht. „Mir fehlt die Zeit, der Raum, aber auch das Geld, um zum Beispiel alle elf fünften Klassen von Realschule und Gymnasium zu einer Lesung zu holen.“ Ohnehin sei das Budget für solche Veranstaltungen knapp bemessen. Außerdem seien Lesereisen teuer. Da feilen die Verlage an den Routen, schicken ihre Autoren an einem Vormittag in zwei, drei Bibliotheken – von Markdorf nach Friedrichshafen nach Meckenbeuren.

Mangelnde Lesekompetenz bei jedem vierten Viertklässler

Der Hinweis auf die Ergebnisse der letzten Iglu-Studie hat die BZM-Bibliothek inzwischen von ihrer Webseite genommen. Die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung hatte ergeben, dass ein Viertel der bundesdeutschen Grundschüler nicht den international festgelegten Mindeststandard erreicht. Außerdem beklagen die Schulentwicklungsforscher, dass die Zahl der Viertklässler mit mangelhafter Lesekompetenz deutlich zugenommen habe. Sie fordern erheblich mehr Unterstützung für die Grundschulen.

Marianne Licciardi-Haberbosch, Rektorin an der Realschule des Markdorfer Bildungszentrums, bereitet die zunehmende Leseunlust vieler Schüler Sorgen. | Bild: Jörg Büsche

Immer öfter stelle sie fest, „dass unsere Fünftklässler nicht mehr richtig lesen können“, berichtet Marianne Licciardi-Haberbosch, Rektorin an der Realschule des Bildungszentrums. Die Folgen seien fatal. Denn die Leseschwäche wirke sich nicht nur im Deutschunterricht aus, sondern auch in anderen Fächern. „Zum Teil erkennen die Schüler nicht, was sie rechnen sollen, weil sie Textaufgaben nur sehr mangelhaft verstehen.“ Am Handy-Display oder Tablet verbrachte Zeit muss zu Lasten von Lektüre gehen. Hinzu komme aus Sicht der Schulleiterin: „Die Rolle, die die Eltern spielen, kann man kaum überschätzen.“ Aus Elternhäusern, in denen gelesen wird, kommen auch lesende Kinder. Denn die folgen dem Vorbild. In der Schule werde gezielt gegen die Defizite angearbeitet. Überhaupt sei die Zusammenarbeit mit der Bibliothek am Bildungszentrum sehr gut, erklärt die Schulleiterin.

Hat reichlich Lesestoff in der Bücherei der Jakob-Gretser-Grundschule: Rektor Andreas Geiger. | Bild: Jörg Büsche

An den Schulen soll nun systematisch gefördert werden

Der Studie ging es auch um die Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungssystems. Andreas Geiger, Rektor der Jakob-Gretser-Grundschule, erklärt, was auf seine Schüler in diesen Wochen zukommt. „Ein verbindliches Lesetraining, bei dem die Kinder zwei Mal in der Woche laut lesen.“ Darüber hinaus findet eine systematische Leseförderung statt. Schwächen werden analysiert, Schüler individueller gefördert. Jenseits der Schule sieht Geiger indes auch die Eltern in der Pflicht. „Mütter und Väter haben für Kinder eine wichtige Vorbildfunktion“, sagt Geiger.