Bürsten, Besen, Mausefallen, Magenbrot und warme Socken – das Warenangebot scheint unerschöpflich. Und die Käufer haben Kauflust. Das jedenfalls sagen viele Händler. Sofern sie überhaupt die Zeit für ein Presse-Interview finden, denn so sehr sind sie mit Verkaufsgesprächen befasst.

Streifenfrei sauber: Da strahlen die Oberflächen, wenn sie mit den bunten Handschuhen von Andrea Zwipp und Tanja Karollus gereinigt werden. | Bild: Jörg Büsche

Bei strahlendem Sonnenschein, blauem Himmel und milden Temperaturen strömen die Besucher des Krämermarkts so zahlreich, dass es an manchen Stellen der Hauptstraße, des Stadtgrabens oder der Marktstraße oft nur langsam voran geht. Neugierige, Einkaufsbummelnde und viele, viele Stammkunden an bestimmten Ständen suchen sich ihren Weg, suchen nach bestimmten Produkten oder freuen sich einfach nur an der Vielfalt. Andere genießen, was sie sich eben an einem der vielen Stände mit Süßem oder mit Deftigem erstanden haben.

Aniela Paul hat am Stand von Peter Schützelhofer Spielzeug für ihre Tochter Emma eingekauft. | Bild: Jörg Büsche

Bratwurst aus Tradition

Maribel und Carlos Sancho sind schon beim Nachtisch. „Die Bratwurst ist obligatorisch“, erklärt Carlos Sancho, der mit seiner Tochter zwischen den Krämermarktständen auf der Hauptstraße entlang flaniert. Die beiden genießen inzwischen den Inhalt ihrer Tüten mit gebrannten Mandeln darin.

Gut gelaunt durch die Stadt bummeln: Maribel und Carlos Sancho kommen jedes Jahr auf den Elisabethenmarkt. | Bild: Jörg Büsche

Keineswegs nur die Bratwurst betrachtet Carlos Sancho als Pflicht: der Besuch des Krämer- beziehungsweise Elisabethenmarktes insgesamt ist für ihn zum festen Ritual geworden. Zu etwas alljährlich Wiederkehrendem, mit dem er manche schöne Erinnerung verbinde. „In der Jugend sind wir auf dem Rummel Box-Car gefahren und später hatten wir dann die Freundin im Arm.“ Tochter Maribel, 20, führt die Tradition längst fort. „Ich komme auch jedes Jahr wieder“, erklärt sie. Und in diesem Jahr staunt sie, „wie viele Menschen hier sind“.

Der Elisabethenmarkt Am Dienstag, 8. November, drehen die Kinderkarussells noch weiter ihre Runden. Ebenso lädt das Fahrgeschäft mit den Autoscootern zu einer Tour ein. Bayernlift, Bungee-Trampolin, die Dosenwurf-Bude, das Folien-Ballon-Angebot sowie der Süßwarenstand bleiben offen. Und für manche Angebote gibt es ermäßigte Preise.

Vorgeschmack auf Weihnachten

Am frühen Vormittag sind Andrea Mirkus Geschäfte allenfalls „relativ gut“ verlaufen. Sie bietet Tee und Gewürze an. „Was schon stark nachgefragt war, das sind Weihnachtsgewürze“, berichtet sie. Nelken, Zimt, Anis und Koriander gehen gut. „Die Leute füllen ihre Vorräte auf.“ Die meisten tun dies jedes Jahr, gehören zu Andrea Mirkus Stammkunden. „Es gibt aber auch Kunden, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind“, erläutert die Gewürzverkäuferin.

Damit beim Abschmecken am heimischen Herd nichts schiefgeht: Andrea Mirku bietet erlesene Gewürze an. | Bild: Jörg Büsche

Sehr selten sei zum Beispiel Piment d‘Espalette. Eine eigene Chili-Sorte aus dem französischen Baskenland. „Ist deutlich milder als normaler Chili“, erklärt Andrea Mirku. Fleisch- oder Fischgerichten verleihe das rote Pulver „einen gewissen Pepp“, sagt die Gewürzhändlerin aus Weingarten.

Ida Wild ist auf der Suche nach geeignetem Garn und wird an einem der vielen Stände fündig. | Bild: Jörg Büsche

Hier gibt‘s, was es nur hier gibt

Ida Wild zählt zu den festen Stammkunden des Krämermarktes. „Ich kaufe hier immer Garn ein, für Jeans“, erklärt die Frau, während sie in einem Fach mit diversen Spulen wühlt. „Heute ist es ja gar nicht mehr so einfach, an Kurzwaren zu kommen.“ Eine andere Dame pflichtet ihr bei. Die Kurzwarengeschäfte geben auf und in den Kaufhäusern sei das Sortiment eher beschränkt.

Marktbesuch statt langer Suche

Ob am Haushaltswarenstand von Carola Sauter aus Ertingen oder an den Tischen, auf denen Thomas Dorer aus Fischerbach seine Wachstuchdecken ausbreitet, überall sind Markdorfer oder Marktbesucher aus der Region anzutreffen. Wachstuchhändler Dorer schwört auf sein Sortiment.

Thomas Dorer ist der Mann mit den unzähligen Wachstuchdecken. | Bild: Jörg Büsche

„Wo sonst findet man diese Qualität?“ fragt er in die Runde. Er erntet Kopfnicken. Hinzu komme, so fährt der Händler fort, „man muss nicht lange in der Gegend herumreisen“, wenn man wisse, das er bei jedem Elisabethenmarkt seine Ware anbiete.