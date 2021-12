Mit Hochdruck geht es bei den Bauarbeiten an der Jakob-Gretser-Grundschule und für die dortige neue Sporthalle weiter: Der Gemeinderat hat am Mittwochabend zwei Vergabepakete beschlossen. Die Aufträge gehen an Unternehmen aus der Region, die teils Verputz-, teils Estrich-Arbeiten für die neue Turnhalle an der Pestalozzistraße ausführen oder Türen und Zargen einbauen.

Gearbeitet wird auch auf der Südseite der Schule, wo ein Aufzug entsteht, der für Barrierefreiheit sorgen wird. | Bild: Jörg Büsche

Neue Türen und Zargen braucht es aber auch im sogenannten Bestandsbau der Schule. Für dessen aus den 1920er- und 1960er-Jahren stammende Teile wurden nun aber auch Klempner-, Glaser-, Maler- und Trockenbau-Arbeiten vergeben.

Holzbauarbeiten beginnen Ende Januar

Architekt Tobias Müller vom Uhldingen-Mühlhofener Büro MMP-Architekten führte zunächst aus, wie weit die Arbeiten an der Grundschule inzwischen gediehen sind. Beginnend mit der neuen Sporthalle, die auf dem Freigelände im Norden der Jakob-Gretser-Grundschule entsteht, schilderte er die aktuelle Situation des Rohbaus. Das meiste sei erreicht. Jüngst wurden die Heiz- und Fernwärmeleitungen verlegt. Müller erinnerte daran, dass, wenn dies gewünscht wird, auch der nahe Pestalozzi-Kindergarten mit an die neu entstehende Heizzentrale auf dem Grundschulgelände angeschlossen werden könne.

Die Heizungsleitungen für die Turnhalle sind auch schon verlegt. | Bild: Jörg Büsche

Den Holzbau-Abschnitt der Turnhalle habe man nun hingegen witterungsbedingt zurückgestellt, sagte Müller. Damit gehe es erst Ende Januar weiter. Größere Auswirkungen auf den Gesamtzeitplan habe das aber nicht. „Wir gehen immer noch davon aus, dass die Ersatzsporthalle zwischen den Sommer- und Herbstferien nächsten Jahres zu nutzen ist“, erklärte der Architekt.

Die bisherige Entwicklung April 2014: Beginn der Beratungen zum Neubau einer Sporthalle an der Jakob-Gretser-Grundschule. Dezember 2017: Architekturleistungen werden vergeben. Juli 2019: Die Konzeption für die Jakob-Gretser-Grundschule wird aus Kostengründen zurückgestellt. September 2020: Der Gemeinderat beschließt den Bau einer Einfeldsporthalle sowie den Neubau von zwei Fachklassen samt Technikzentrale, Fördermittel für die Sanierung des Schulgebäudes werden beantragt. Außerdem wird ein dritter Grundschulstandort im Süden der Stadt beschlossen.

Verschiebungen im Kostenplan

Beim Kostenplan sei es zu gewissen Verschiebungen gekommen. Müller sprach von kleineren Summen. Verteuert habe sich zum Beispiel die östliche Außenwand der Halle. Sie müsse aus statischen Gründen in Stahlbeton ausgeführt werden. Hätte sie in Holzbauweise erstellt werden können, wäre der Putz entfallen. So aber könne man nicht darauf verzichten, was höhere Kosten mit sich bringe. Bei den Estricharbeiten sowie den Türen und Zargen lagen die eingegangenen Angebote hingegen zum Teil unter der von Müllers Büro vorgelegten Kostenschätzung. Demgegenüber überschritt das von einer Stukkateurfirma eingereichte Angebot den geplanten Kostenrahmen ganz erheblich, sodass Müller in der Ratssitzung eine Neuausschreibung dieses Gewerkes anregte.

Land spendiert mehr Geld

Insgesamt umfasst das am Mittwochabend vom Gemeinderat gebilligte dritte Vergabepaket eine Vergabesumme von 110000 Euro. Vor anderthalb Jahren hatte man noch mit 91000 Euro kalkuliert. Die Differenz von 19000 Euro führte Müller auf die allgemeinen Kostensteigerungen im Baugewerbe zurück.

Die Arbeiten auf dem Dach der Grundschule gehen ebenfalls voran – nun ist auch die erste Fotovoltaikanlage installiert. | Bild: Jörg Büsche

Fortgeschritten sind unterdessen auch die Arbeiten am eigentlichen Schulgebäude. Auf dem Dach des aus den 60er-Jahren stammenden Teils ist inzwischen eine Fotovoltaik-Anlage installiert. Die Terrasse im Süden ist abgerissen. Müllers erfreuliche Nachricht für diesen Bereich: „Wir bleiben im Kostenrahmen.“

In diesem Zusammenhang schilderte Bürgermeister Georg Riedmann die veränderten Förder-Modalitäten. Habe es eine Förderung bislang nur für Schulneubauten gegeben, im Bereich der Jakob-Gretser-Grundschule hieße das für die neue Ersatz-Turnhalle, so stellt das Land inzwischen auch Mittel für schulische Sanierungsprojekte bereit, was im Falle der Markdorfer Grundschule mit 1,7 Millionen Euro zu Buche schlägt. Für die Turnhalle sind 4,6 Millionen und für die Sanierung im Bestandsbau rund 5,7 Millionen Euro veranschlagt.