Markdorf vor 7 Stunden

Bei der nächsten Runde zum Dorfplatz sind wieder die Bürger gefordert

Mit den Planungen für den Dorfplatz in Ittendorf geht es weiter: Der Gemeinderat hat die Arbeiten für die Freiflächengestaltung an das Überlinger Büro Senner vergeben. Und am 27. April findet eine Bürgerwerkstatt statt.