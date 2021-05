Von einer deutlichen Entspannung der vor einem Jahr noch sehr viel schwierigeren Situation hat Hauptamtsleiter Klaus Schiele gesprochen, als er dem Gemeinderat den aktuellen Kindergartenbedarfsplan präsentierte. „Inzwischen hat sich die Belegungssituation wesentlich besser entwickelt als erwartet“, erklärte Schiele. Ab Januar 2022 rechnet er mit weiteren Kapazitäten. Dann würde auch der sich derzeit im Umbau befindende St.-Elisabeth-Kindergarten wieder offen stehen – um 20 Plätze erweitert, von 100 auf 120.

Bei der Stadt ist man entspannt beim Blick auf den U-3-Bereich

Völlig entspannt kann der Hauptamtsleiter auch deshalb die Situation im U-3-Bereich betrachten. „Da sehe ich bis Mai 2022 keinerlei Probleme“, erklärte Schiele. Hier, davon zeigte er sich überzeugt, „haben die gemeinsamen Bemühungen von Gemeinderat und Verwaltung ihre Früchte getragen“. Im Ü-3-Bereich gelte es unter Umständen, noch nachzujustieren – dies aber in eher kleinem Umfang. Den gegenwärtigen Bedarf an Betreuungsplätzen für Unter- und Über-Dreijährige decke das Angebot in Markdorf ab, erklärte Schiele.

Der Bau des Kindergarten Storchennest in Markdorf-Süd hat erheblich zur Enspannung der Kindergartensituation in der Stadt beigetragen. | Bild: Jörg Büsche

Hauptamtsleiter: Bei Kinderbetreuung ist Markdorf auf einem guten Weg

Ebenso wie Arnold Holstein von den Freien Wählern zeigte sich auch UWG-Rätin Christiane Oßwald zufrieden. In punkto Kinderbetreuung sieht sie Markdorf auf dem richtigen Weg. Sie verwies auf die Erweiterung des St.-Elisabeth-Kindergartens und auf das Waldkindergarten-Angebot. Positiv äußerte sich Oßwald auch über den Bereich der Grundschulen. Da werde aus- beziehungsweise neu gebaut.

Sie erinnerte indes daran, dass ab 2026 der Rechtsanspruch der Eltern auf einen Ganztagsplatz für ihre Kinder in einer Grundschule bestehe. Insofern heiße es in Zukunft, auch für diesen Bereich „vorausschauend zu planen“. Schließlich gehe es ja darum, jenen Frauen, die arbeiten müssen, zu helfen. Für Kinder über Drei gilt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz seit 1996.

Auch im Mehrgenerationenhaus gibt es inzwischen Betreuungsangebote für Kinder. | Bild: Jörg Büsche

Das Betreuungsangebot in Markdorf 112 Betreuungsplätze für U-3-Kinder gibt es in den Kinderkrippen, zwölf weitere im Mehrgenerationenhaus, 42 Betreuungsplätze bieten Tagespflegepersonen an. Insgesamt verfügen die Markdorfer Tageseinreichtungen über 523 Ü-3-Betreuungsplätze, 20 weitere Ü-3-Betreuungsplätze hat der Natur- und Waldkindergarten Vogelsang, 21 stellen Tagespflegepersonen bereit. Außerdem werden 30 Plätze für die Sommerferienbetreuung von Kindergartenkindern angeboten, 30 Plätze für Kinder von 21 Monaten bis drei Jahren an ein oder zwei Tagen in der Woche im Mehrgenerationenhaus, schließlich 40 Plätze für Kinder von 21 Monaten bis drei Jahren an ein oder zwei Tagen in der Woche im Waldkindergarten des MGH am Gehrenberg.

Spannend bleibe der Vergleich der Daten. Denn die Zahlen vom Statistischen Landesamt deuten auf eine andere Entwicklung hin als jene aus dem Markdorfer Einwohnermeldeamt. Rechnen die Stuttgarter Statistiker mit einem allmählichen Absinken der Markdorfer Einwohnerzahl, so stellt sich die Verwaltung hingegen auf leicht wachsende Kinderzahlen ein. Unter Umständen muss deshalb im Krippenbereich ausgebaut werden. Treffen hingegen die Prognosen des Statistischen Landesamtes zu, sei das nicht der Fall.

Grundschulen bleiben zwei und vierzügig

Über die beiden bestehenden Markdorfer Grundschulen informierte Schiele, dass die Jakob-Gretser-Grundschule mit vier Eingangsklassen ins kommende Schuljahr starten wird, während die Grundschule Leimbach auch weiterhin zweizügig bleibt.

Das Ganztagsangbot an der Jakob-Gretser-Grundschle wird inzwischen stärker nachgefragt. | Bild: Jörg Büsche

Das Ganztagsangebot an der Jakob-Gretser-Grundschule werde unterdessen stärker nachgefragt. Überlegt wird deshalb, ob eine zweite Klasse gebildet werden kann. Mit den Eltern, aber auch dem Gesamtelternbeirat sei man deshalb im Gespräch. Gezeigt habe sich, dass die Eltern für die Betreuung flexiblere Zeitkorridore wünschen.

Wenig Anklang hat laut Schiele bisher ein mögliches Platz-Sharing im U-3-Bereich der Kindertagestätten gefunden: „Da haben wir noch keine Nachfrage.“ Bislang wollten sich noch keine zwei Familien einen Betreuungsplatz teilen. Gleichwohl sei die Stadt in dieser Frage auch weiterhin offen, überdies auch bereit, am pädagogisches Konzept fürs Platz-Sharing mitzuarbeiten. Was von CDU-Sprecherin Kerstin Mock ausdrücklich begrüßt wurde. Mock sagte, sie freue sich über den Austausch mit den Eltern und sprach sich dafür aus, dass das Platz-Sharing ausprobiert wird.

Das Ganztagesangebot im Kindergarten Altes Schulhaus wird künftig eingestellt und durch Angebote im Storchennest ersetzt. | Bild: Jörg Büsche

Das Ganztagesangebot im Alten Schulhaus werde die Stadt hingegen ruhen lassen, kündigte der Hauptamtsleiter an. Die betreffenden Kapazitäten stehen künftig im Kindergarten Storchennest bereit. Das Angebot der altersgemischten Gruppen wird erweitert. Potenzial wäre dann für 40 Plätze.