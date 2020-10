von Christiane Keutner

Geht es nach dem Ortschaftsrat von Riedheim , kann mit dem Bau von sechs Doppelhaushälften, sechs Garagen und sechs Stellplätzen sowie einer Technikzentrale in der Efrizweiler Straße in Riedheim begonnen werden. Ohne große Diskussion stimmte das Gremium dem Bauantrag zu, den Raffaela Tress vom Stadtbauamt auch den vielen Zuhörern vorgestellt hatte.

Riedheims dörflicher Charakter soll bewahrt werden

Die zweigeschossigen Gebäude fügten sich in die Umgebung ein. Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb der Klarstellungs- und Abrundungssatzung Riedheims. Diese legt unter anderem fest, wie viele Wohneinheiten es in Relation zur Fläche geben darf. So soll Riedheims dörflicher Charakter bewahrt werden. Das Grundstück mit 2000 Quadratmetern wurden an einen Bauträger verkauft. Dieser will das Fachwerkhaus abreißen, das noch auf der Fläche steht.

Markdorf Im Markdorfer Ortsteil Riedheim wird fleißig gebaut: Eine Übersicht über die derzeitigen und zukünftigen Bauvorhaben Das könnte Sie auch interessieren

Alle Regelungen beim Bauantrag eingehalten

Raffaela Tress erklärte, die sechs Doppelhaushälften wiesen sehr ähnliche Grundrisse auf. Alle Regelungen seien beim Bauantrag eingehalten worden. Vor den Garagen sind Stellplätze und für die Wege verschiedene Stützmauern geplant. Die drei Doppelhäuser mit einer Grundfläche von je 12,17 auf 10,36 Metern und Satteldächern unterschreiten mit 5,37 Metern die zulässige Wandhöhe von 6,50 Metern. Auch für die Garagen sind Satteldächer vorgesehen, außerdem zwölf Fahrradstellplätze.

Rat stimmt Befreiungen für Technikzentrale zu

Für die Technikzentrale mit Blockheizkraftwerk wünscht sich der Bauträger ein Flach- statt Satteldach, ein etwas größeres Dachflächenfenster, das als Rettungsweg dienen soll, sowie eine etwa einen Meter hohe Stützmauer. Der Ortschaftsrat stimmte der notwendigen Befreiung zu.

Verdohlter Bach darf nicht überbaut werden

Ortschaftsrätin Diana Bartosz (UG) verwies auf mögliche Konflikte, weil der Fußweg über das Nachbargrundstück führe. Hier sei ein Gehrecht geplant, sagte Tress. Der verdohlte Bach dürfe nicht überbaut werden, beantwortete Tress eine Frage von Christian Keßler (CDU).

Ortsvorsteher Bernd Brielmayer sagte, der Abbruch des großen landwirtschaftlichen Gebäudes und die Neubauten werden Veränderungen mit sich bringen. Er verwies aber auf den abgespeckten Bebauungsplan. In Leimbach habe man das Problem gehabt, dass ohne Abrundungssatzung größer gebaut werden konnte.

Vorgaben für Emissionen greifen im Mischgebiet nicht

Tobias Kreidler (CDU) erkundigte sich, ob die von der Landwirtschaft ausgehenden Emissionen, wie Lärm, berücksichtigt worden seien. Tress erwiderte, es gebe exakte Vorgaben für Wohngebiet. Hier handle es sich jedoch um Mischnutzung. Alles werde vor der Baugenehmigung vom Baurechtsamt geprüft und im Technischen Ausschuss behandelt.