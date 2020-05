Markdorf vor 2 Stunden

Baustellenbesichtigung: Die Arbeiten für den Kindergarten in Markdorf-Süd sind voll im Plan

Eigentlich hätte am heutigen Donnerstag das Richtfest für den neuen Kindergarten in Markdorf-Süd stattfinden sollen. Doch das ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden... Kommen Sie mit, und sehen Sie auf Bildern und in Video-Clips, was auf der Baustelle so alles los ist.