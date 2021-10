Markdorf vor 4 Stunden

Baustart für Mehrfamilienhaus in Fitzenweiler: Der Bauträger verspricht exklusives Wohnen in 1-A-Lage

Nach dem grünen Licht im Technischen Ausschuss wird der Ravensburger Bauträger Fussenegger im November mit den Bauarbeiten an seinem Mehrparteienhaus in Fitzenweiler beginnen. In lukrativer Hanglage über der Stadt sollen zehn hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen entstehen, wie es heißt.