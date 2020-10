Ein Bauherr möchte auf einem Areal eines einstigen Einkaufsmarktes, zwischen Ensisheimer Straße und Paracelsusstraße gelegen, vier Mehrfamilienhäuser mit 36 Wohnungen und eine Tiefgarage errichten. Der Gebäudekomplex an der Ensisheimer Straße soll zweigeschossig, die rückwärtigen Gebäude zur Paracelsusstraße dreigeschossig werden. „Dort ist nur zweigeschossig zulässig. Wenn ein Bauantrag kommt, muss das Baurechtsamt prüfen, ob auch dreigeschossig möglich ist, wenn das keine Auswirkungen auf die Nachbarschaft hat“, erklärte Stadtbauamtsleiter Michael Schlegel in jüngster Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend.

Die Ansichten des geplanten Vorhabens aus Nord und Süd. Links und rechts sind jeweils bestehende Nachbargebäude angedeutet. | Bild: Beratungsunterlagen

Der Technische Ausschuss hat sich mit Fragen zu diesem Vorhaben beschäftigt. Das Areal ist laut Bebauungsplan von 1968 in einem Mischgebiet und im dortigen Quartier die letzte mögliche Gewerbefläche. Der Ausschuss hat entschieden, dass aus städtebaulichen Gesichtspunkten auch eine Bebauung ohne gewerbliche Nutzung möglich ist. Beim Maß der Nutzung möchte der Bauherr über die geltende Geschossflächenzahl (GFZ) der Baunutzungsverordnung von 1968 hinaus, hält aber eine GFZ der jüngeren Baunutzungsverordnung von 1990 ein. Der Ausschuss hat beschlossen, dass eine Befreiung in Aussicht gestellt werden kann, bei einer maximalen Überschreitung von 16 Prozent. „Das Baurechtsamt wird die GFZ nachrechnen“, verdeutlichte Bürgermeister Georg Riedmann, dass das Vorhaben im Zuge eines Bauantrags überprüft werden wird.

Ansichten aus Richtung Ost. Ganz links ist die Paracelsusstraße, ganz rechts die Ensisheimer Straße angedeutet. | Bild: Beratungsunterlagen

Im Bebauungsplan sind Satteldächer mit 12 bis 32 Grad Dachneigung sowie Wandhöhen von 6,50 Metern Höhe vorgegeben. Der Bauherr möchte Flachdächer sowie ein Gebäude mit 9 Metern Wandhöhe. Für den Ausschuss geht eine Befreiung für Flachdächer in Ordnung, allerdings müsste der Bauherr bei größerer Gebäudehöhe das Obergeschoss mit um 1,5 Metern zurückversetzten Wohneinheiten als Penthousegeschoss verwirklichen, damit sich das Vorhaben in die Umgebung einfügt.

Dis Ansicht aus Richtung Süd, links und rechts sind bestehende Nachbargebäude angedeutet, im Hintergrund das geplante Gebäude an der Ensisheimer Straße. | Bild: Beratungsunterlagen

Der Bauherr möchte auch, dass Untergeschosse nach der Landesbauordnung 2010 bewertet werden, wonach ein Untergeschoss als Vollgeschoss gilt, wenn es 1,40 Meter über die im Mittel gemessene Erdoberfläche ragt. „Das geht nicht, es gilt die Landesbauordnung von 1964“, erklärte Stadtbauamtsleiter Schlegel. Es gebe die Möglichkeit, Gebäude tiefer ins Erdreich zu setzen.

Gebietscharakter im Quartier verändert sich

Eine kurze Diskussion hat es um die Veränderung des Gebietscharakters weg von gewerblicher Nutzung hin zu Wohnbebauung gegeben. Schlegel erklärte, dass der Bebauungsplan zumindest teilweise geändert werden müsse, wenn der Bauantrag gestellt wird. Eine Folge könnte sein, dass dereinst keine gewerbliche Nutzung mehr möglich ist, verdeutlichte Bürgermeister Georg Riedmann. Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) befand pragmatisch: „Was nützt es, dort Gewerbeflächen auszuweisen, wenn sie gar nicht genutzt werden.“

Rad- und Fußweg wird als Schulweg zum BZM genutzt

Stadtbauamtsleiter Schlegel verwies darauf, dass falls ein Bauantrag gestellt wird, geklärt werden muss, wie die verkehrliche Erschließung von der Ensisheimer Straße aus „unkritisch“ bewerkstelligt werden kann, weil dort ein Fuß- und Radweg als Schulweg zum Bildungszentrum führt.