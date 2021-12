Markdorf vor 3 Stunden

Bauarbeiten geraten ins Stocken: Bahnübergang bleibt bis Ende Januar gesperrt

Die Anlage am Bahnübergang in der Gutenbergstraße wird modernisiert. Eigentlich sollten die Arbeiten im Dezember abgeschlossen und die neue Anlage in Betrieb geben. Doch aufgrund von Lieferengpässen und Ressourcenproblemen kommt es zur Verzögerung.