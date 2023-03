An der Baustelle Jakob-Gretser-Schule geht es voran. Architekt Tobias Müller vom Architekturbüro Müller und Markus Planungsbüro berichtete dem Markdorfer Gemeinderat von positiven Entwicklungen. „Bei der neuen Sporthalle ist nun endlich der Endausbau erreicht“, erklärte Müller. Im Inneren der Sporthalle seien die Trockenbauer fast fertig mit ihren Wandmontagen und inzwischen seien auch schon die Fliesenleger auf der Baustelle.

Die Arbeiten an der neuen Sporthalle der Jakob-Gretser-Grundschule schreiten mit großen Schritten voran. | Bild: Jörg Büsche

Materialengpässe und Kostensteigerungen

Ganz ohne Materialengpässe verlaufen die Arbeiten jedoch, berichtete der Architekt. Ein weiterer Wermutstropfen seien die Kostensteigerungen. Für die fest installierten Möblierungen seien 13.000 Euro mehr zu bezahlen, als ursprünglich geplant. Rund 1800 Euro teurer werden auch Schülerstühle sowie der Medientisch für die Lehrkräfte. Und die Ausstattung für die Umkleide schlägt mit rund 1000 Euro mehr zu Buche. Die Gesamtkostenüberschreitung addiert sich damit auf 277.000 Euro bei einer veranschlagten Bausumme von 5,22 Millionen Euro.

Zwei Bauprojekte an der Grundschule Bei dem Bauprojekt Jakob-Gretser-Schule handelt es sich um zwei unabhängige Vorhaben. Zum einen wird das alte Schulgebäude in der Pestalozzistraße saniert und umgebaut. Zum anderen entsteht im Freigelände vor der Schule eine Einfeldsporthalle mit zwei Fachklassenräumen. Die Sporthalle soll in den nächsten Monaten fertiggestellt werden. Die Sanierungs- und Umbaumaßnahmen im Schulgebäude werden sich noch länger hinziehen – bis Ende 2024.

Dach und Aufzugsturm sind fertig. Nun geht es Schritt für Schritt mit der Innensanierung der Grundschule weiter. | Bild: Jörg Büsche

CDU-Stadtrat Simon Pfluger lobt „supertolles Gebäude“

Tobias Müller nannte diese Zahlen im Zusammenhang mit der vom Rat zu beschließenden Vergabe weiterer Gewerke. Dazu zählen der Ankauf von Stühlen für den Werkraum, die Ausstattung des Sanitätsraumes, aber auch die Installation von Kletterwänden im Außenbereich der neuen Sporthalle, wo eine Boulder-Anlage entsteht. Beim letztgenannten Punkt konnte der Architekt einmal von einer positiven Preisentwicklung berichten. Die Boulderanlage kommt dee Stadt 7000 Euro günstiger als in der bisherigen Kostenberechnung vorgesehen. Überaus zufrieden zeigte sich Simon Pfluger (CDU) mit dem, was auf der Freifläche vor der Jakob-Gretser-Grundschule entstanden ist. „Ein super-tolles Gebäude“, schilderte Pfluger seinen Eindruck von der neuen Sporthalle.

Unterhalb der Fensterflächen entstehen die Kletterwände für Schüler. | Bild: Jörg Büsche

Sanierung der Heizungsanlage bereitet Probleme

Erhebliche Probleme bereitet den Architekten die Sanierung der Heizungsanlage im Altbau. Die findet schrittweise im Rahmen der Gesamtsanierung des Gebäudes statt. Auf die öffentliche Ausschreibung der notwendigen Arbeiten hin habe sich laut Tobias Müller kein Unternehmen gemeldet. Selbst die beschränkte Ausschreibung für 13 Bieter blieb ohne Resonanz. Das Architekturbüro hat den Auftrag schließlich jenseits eines förmlichen Vergabeverfahrens an ein Sanitärtechnikunternehmen in Friedrichshafen vergeben. Das Heizungspaket in der Grundschule liegt nun rund 26.000 Euro über der ursprünglichen Kostenberechnung. Anders im Außenbereich – für die dort anfallenden Arbeiten liegt das günstigste Angebot rund 8000 Euro unter der eingeplanten Summe.

Der Gemeinderat hat ein weiteres Vergabepaket für die Sporthalle auf den Weg gebracht. | Bild: Jörg Büsche

Taugt die Hackschnitzelanlage?

Der Gemeinderat beschloss die Vergaben einstimmig. Kritisch hatte sich zuvor jedoch Arnold Holstein von den Freien Wählern geäußert. Er hegt Zweifel, ob die in der Turnhalle eingebaute Heizanlage den Anforderungen gewachsen sei. Ihr Betrieb sei zudem mit einem erheblichen Wartungsaufwand verbunden. Aus der Nachbarschaft der Schule seien Klagen über Ruß- und Rauchentwicklung zu hören. Architekt Tobias Müller verwies auf die guten Erfahrungen mit einer gleichen Heizungsanlage im Bildungszentrum von Salem. „Die läuft seit 18 Jahren problemlos“.

Die Heizanlage der Schule. | Bild: Jörg Büsche

Den höheren Wartungsaufwand im Vergleich zu einer Gasheizung räumte Müller zwar ein, bezeichnete die Hackschnitzelanlage in der neuen Heizzentrale aber als ökologisch sinnvollere Lösung. Ein Argument, dass Bürgermeister Georg Riedmann aufgriff. Er sei froh, dass die Anlage Hackschnitzel aus der Region aufnimmt – und das, ohne dass das Brenngut zuvor erst noch aufwändig getrocknet werden muss. Joachim Mutschler, Fraktionschef der Umweltgruppe, schlug vor, der Frage nach der Rauchentwicklung nachzugehen und näher zu untersuchen.