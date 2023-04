Sie stammt aus Markdorf, ist PR-Referentin bei den Stadtwerken Neuss in Nordrhein-Westfalen und sie soll ab dem 1. Juli dem Innenstadtmarketing neuen Schwung verleihen: Barbara Bücken ist die Nachfolgerin von Lucie Fieber als Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. In der neu aufgestellten Struktur des Vereins soll sie künftig nicht nur die direkte Ansprechpartnerin der Händler und Dienstleister sein, sondern auch mit ihnen gemeinsam neue Ideen und Projekte entwickeln, die Markdorf als Einkaufsstadt weiter voranbringen.

Lucie Fieber, hier mit Markdorf-Open-Air-Mitveranstalter Jens Neumann, war neun Jahre lang Geschäftsführerin des Vereins Markdorf Marketing. Sie hatte ihre Stelle zum 31. März gekündigt. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Beim Pressetermin im Bürgermeisterbüro, an dem für die Händler auch Beatrice Strauch als stellvertretende Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft teilnahm, formulierte Georg Riedmann das übergeordnete Ziel in klaren Worten: „Die große Erwartung besteht schon, dass Frau Bücken viel Kreativität mitbringt und das dann auch mit allen Innenstadt-Akteuren rückkoppelt.“ Die alleinige Konzentration auf die Innenstadt ist neu in der Stellenbeschreibung: Fieber musste noch sowohl die Innenstadt als auch das überregionale Standortmarketing im Blick haben. Letzteres, so Riedmann, sei mit der Umorganisation des Vereins Markdorf Marketing nun in die Hände der Lenkungsgruppe des Stadtentwicklungsprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) übergegangen. „Wir haben gemerkt, wir brauchen viel mehr Fokus auf die Innenstadt“, begründete Riedmann die Neuaufstellung des städtischen Marketings.

Zur Person Barbara Bücken (43) ist als Nachfolgerin von Lucie Fieber ab dem 1. Juli die neue Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. Aktuell ist sie PR-Referentin bei den Stadtwerken Neuss. Aufgewachsen ist Bücken in Markdorf, wo sie am Bildungszentrum auch das Abitur absolvierte. Im Jugendtreff Zepp hatte sie damals auch nebenher ausgeholfen. Bücken studierte Englisch, Skandinavistik und katholische Theologie in Köln, arbeitete als Projektmanagerin in einer Marketing-Agentur und danach kurzzeitig als Grundschullehrerin. Vor ihrer aktuellen Anstellung war sie für die Kommunikation im Düsseldorfer Kongresshotel Crown Plaza zuständig.

Ihr erstes Ziel: Die Akteure „ablaufen“

Gefragt, ob sie sich schon erste konkrete Pläne für ihren Start im Sommer zurechtgelegt hat, muss Bücken nicht lange überlegen. „Zuerst einmal möchte ich jeden einmal ablaufen und die Leute kennenlernen“, sagt die 43-Jährige. Die Kommunikation zu den Akteuren im Geschäfts- und Gastronomieleben der Stadt sei der erste Schritt. Mit den Händlern wolle sie sich zusammensetzen, sich die Einzelhandelsstruktur im Zentrum anschauen.

Sie erinnere sich noch gut an die Hauptstraße, als sie ein Kind gewesen sei, sagt Bücken. Dort, wo heute Proma und Neukauf Sulger sind, seien damals noch die Gebäude und Lagerflächen von „Eisen Schneider“ gewesen – so nannten die alteingesessenen Markdorfer den heutigen Schneider Baumarkt. Daran sehe man, wie sehr sich Markdorf in Richtung einer attraktiven Einkaufsstadt entwickelt habe. Und dennoch könne man noch immer den Eindruck gewinnen, Markdorf sei nach wie vor ein wenig ein „Durchfahrtsort“. Dass dem nicht so sei, dieses Bewusstsein gelte es sowohl unter Einheimischen als auch Auswärtigen zu stärken, sagt Bücken.

Das Dixiefest Anfang Mai gehört zu den Höhepunkten im Aktionskalender der Stadt. Auch in diesem Jahr soll es wieder stattfinden. | Bild: Helga Stützenberger

Stadtmarketing ein neues Pflaster

Am Ende habe es gepasst „wie ein Puzzle“, sagt Riedmann über das Auswahlverfahren um Fiebers Nachfolge. Zwei Ex-Markdorferinnen seien zuletzt als Favoritinnen übrig geblieben. Bücken selbst ist, salopp ausgedrückt, eigentlich halb halb: Ihre Eltern waren aus dem Rheinland nach Markdorf gezogen, sie ist hier aufgewachsen und hat am Bildungszentrum das Abi gemacht, bevor sie zum Studium ins Rheinland wechselte. Nun also kehrt sie zurück – und fängt gewissermaßen von vorne an. Denn im klassischen Stadtmarketing hat sie bislang noch nicht gearbeitet. Vor ihrer aktuellen Stelle bei den Stadtwerken in Neuss war sie eigener Aussage zufolge Kommunikationsmanagerin im Kongresshotel Crown Plaza in Düsseldorf. Marketing sei aber Marketing: Es gehe um die Menschen und wie man sie erreiche.

Ein Kleinod mit großer Ladenvielfalt, wochentags aber oft nicht wirklich gut frequentiert: Die Altstadt von Markdorf soll künftig intensiver vermarktet werden. | Bild: Grupp, Helmar

Das Ziel ist also definiert, die Umsetzung aber fraglos eine Herausforderung. Denn bei den Akteuren in der Innenstadt ist eines knapp: Die persönlichen Ressourcen, vor allem bei den inhabergeführten Geschäften. Darauf wies Strauch hin: „Es ist auch ein Balanceakt, was können die Akteure liefern und was kann im Gegenzug die Marketing-Geschäftsführung in ihrer neuen Rolle auffangen.“ Zudem gebe es auch in Markdorf, das in dieser Hinsicht noch besser aufgestellt ist, als die Nachbarorte, immer weniger inhabergeführte Läden. Dies wiederum werfe die Frage auf, „wer fühlt sich noch für die Innenstadt verantwortlich“, so Strauch.

Gerade der Kleinstadtcharakter sei aber ein Pfund, das man in die Waagschale werfen müsse, sagt Bücken: „Hier hat man noch eine Kundenbeziehung, diese Vorteile müssen wir herausstellen.“ Mit der Qualität der Geschäfte könne Markdorf punkten. Drei Monate sind es noch, bis Bücken an den Start geht. Zeit, in der sich die Händler selbst nun finden und organisieren können.