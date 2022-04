Der Countdown läuft, in einer Woche wird getanzt und gefeiert: Die Gastronomen stehen in den Startlöchern und freuen sich wie Bolle. Nach zwei Pandemiejahren mit mehreren Lockdowns und empfindlichen Beschränkungen wird mit der Musiknacht am Samstag, 23. April erstmals wieder eine große Party in der Stadt gefeiert werden können. Neun Bands und zehn Gastronomien werden am Samstag Markdorf zu einem Mekka der Live-Musik machen. Der SÜDKURIER verlost zehn Mal je zwei Eintrittsbändel für den Abend.

Die Musiknacht Neun Musiker und Bands treten in den Lokalen der Stadt auf, der Eintrittsbändel gilt für alle Lokale. Die Musiknacht beginnt am Samstag, 23. April, um 20 Uhr. Im Lemon Beat Club findet ab 23 Uhr die After-Party statt. Der Vorverkauf der Eintrittsbändel läuft bereits. Das Programm: In der Turmstube spielen Two Rocks, Atze & Kurt treten im Mojo auf, Herkommer-Live in der Gelateria Zoldana und Popp Deluxe in der Restauration Lichtblick. Im Ambasadorka gastieren Unplaqued Prochecked und im Restaurant Untertor Sonido Caliente. Die Sean Tracy Band wird im Gasthof Krone zu hören und sehen sein, Seeufer im Ludwig im Proma und Enrico in der Eisdiele Gentile. Der Eintrittsbändel kostet im Vorverkauf 12 Euro, an den Abendkassen 15 Euro. Verkauft werden die Eintrittsbändel in allen teilnehmenden Lokalen und bei Markdorf Marketing in der Hauptstraße 14 zu den regulären Öffnungszeiten. Die Verlosung Der SÜDKURIER verlost zehn Mal je zwei Eintrittsbändel für die Musiknacht. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, sendet eine E-Mail mit dem Betreff Musiknacht an die Redaktion: markdorf.redaktion@suedkurier.de Bitte in der E-Mail auch die Postadresse und eine Kontakt-Tel. vermerken. Einsendeschluss ist Dienstag, 19. April, 12 Uhr. Unter den Einsendungen werden die Gewinner ausgelost, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner bekommen die Bändsel auf dem Postweg zugesendet.

Keine Beschränkungen

Nachdem zu Beginn der Vorbereitungen Ende Februar/Anfang März noch unklar war, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen die erste Markdorfer Musiknacht seit 2019 stattfinden können wird, hat die Entscheidung der Politik zur Aufhebung aller Corona-Beschränkungen am ersten Aprilwochenende den Wirten endgültig grünes Licht gegeben. „Mit Maske und Abstandspflicht hätten wir es nicht gemacht“, sagt Wirte-Sprecher Markus Wiggenhauser.

So aber ist nun unbeschränktes Tanzen und Feiern möglich. Karten für die Musiknacht gibt es im bereits laufenden Vorverkauf in allen teilnehmenden Gastronomien und bei Markdorf Marketing in der Hauptstraße 14. Kurzentschlossene werden ebenfalls zum Zuge kommen: Auch an den Abendkassen in den Lokalen sollen noch Eintrittsbändel verkauft werden, dann aber zu einem drei Euro höheren Preis als im Vorverkauf.

Bild: Schönlein, Ute

Wie immer bei der Markdorfer Musiknacht ist auch in diesem Jahr der Radius, den man ablaufen muss, um in möglichst vielen Lokalen vorbeizuschauen, ein kleiner: Die Gastronomien verteilen sich in der Innenstadt zwischen Rathausareal, Marktstraße und Hauptstraße. Lediglich die After-Party ab 23 Uhr findet etwas außerhalb im Lemon Beat Club statt.

Stilistisch ist für alle Geschmacksrichtungen etwas dabei: Von Rock und Pop mit Two Rocks, Atze & Kurt, Popp Deluxe, Herkommer-Live, Unplaqued Prochecked oder der Sean Tracy Band über Latin und Italo-Pop mit Sonido Caliente und Enrico bis zur klassischen Party-Stimmungsmusik mit Seefeuer.

Auch das soll wieder möglich sein: Party auf engem Raum. Es gibt bei der Musiknacht weder Abstandsgebot noch Maskenpflicht. | Bild: Helga Stützenberger

Wirte erwarten eine große Resonanz

Auf mehreren Wirtestammtischen in den vergangenen Wochen haben die Gastronomen ihr diesjähriges Programm festgezurrt. Viele von ihnen haben mittlerweile bei den Musiknächten ein festes Stammpublikum, da in ihre Lokale immer wieder dieselben Musiker zurückkehren – wie etwa Sean Tracy mit seiner Band in die „Krone“.

Bei der Stadt sieht man die Musiknacht auch als eine Anschubhilfe für die Gastronomie nach der Pandemiezeit – und ist entsprechend froh darüber, dass die Veranstaltung wieder stattfinden kann. „Die Corona-Einschränkungen stellten alle Wirte vor eine schwere Zeit mit großen Einnahmeeinbußen“, weiß Standortmarketing-Geschäftsführerin Lucie Fieber.

Markdorf Marketing unterstützt die Wirte daher beim Marketing, dem Bändselverkauf und in organisatorischen Fragen. Veranstalter der Musiknacht ist aber die Markdorfer Wirtegemeinschaft. Dort geht man nach der langen Zwangspause von einer großen Resonanz am kommenden Samstag aus. Wiggenhauser registriert auch bei seinen Gästen die Vorfreude, ebenso wie die anderen Gastronomen in der Stadt. Die Menschen würden sich wieder nach Entspannung und Ausgelassenheit sehnen, sagt er.