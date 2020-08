Die Arbeiten für den neuen Kindergarten in Markdorf-Süd sind in der Endphase. Kommen Sie mit auf einen Rundgang und erfahren Sie anhand von Bildern und Video-Clips, was dort momentan alles erledigt wird.

Der Kindergarten in Markdorf-Süd wird wie geplant zum 1. September bezugsfertig sein. Die Fassade ist so gut wie fertiggestellt. Auf dem Außenbereich stehen bereits Spielgeräte, Lagerräume für Spielgeräte (links) und der Unterstand für Fahrräder (hinten). Sträucher, Rollrasen und Bäume kommen noch.| Bild: Toni Ganter