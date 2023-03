8000 Stiefmütterchen in allen Farben wird Betriebsleiterin Monika Beder zusammen mit ihren sieben Mitarbeitern pflanzen. Allein 1500 in Blau-, Lila- und Rosatönen hat sie für den Schlosshang vorgesehen. „Wir haben dieses Jahr kein bestimmtes Motiv, sondern setzen sie mit schönen farblichen Übergängen“, verrät Beder.

Bald werden die Stiefmütterchen den Hang unterhalb des Markdorfer Bischofschlosses schmücken: Monika Beder, Leiterin der Stadtgärtnerei, pflanzt sie demnächst zusammen mit ihrem Team. | Bild: Claudia Wörner

Vor allem am Hang sei es wichtig, Hand in Hand zu arbeiten. Innerhalb eines Tages sei die recht anstrengende Arbeit gemacht. Aber der Schlosshang sei einfach der Hingucker in der Stadt und müsse nach was aussehen. „Jeder rüstet sich für den Pflanztag körperlich und gedanklich. Im Team klappt das prima“, berichtet die Betriebsleiterin.

Pflanzen werden selbst gezogen und vermehrt

Über den Winter haben Beder und ihre Mitarbeiter sowohl in den Gewächshäusern mit insgesamt 300 Quadratmetern Fläche als auch mit dem Schneiden von Bäumen und Büschen alle Hände voll zu tun. Sie putzen Primel aus, machen Stecklinge aus Geranienknollen und säen zum Beispiel Ziersalbei, der bereits erste Blättchen aus der Pflanzkiste streckt. „Als Gärtnerei ist es unsere Aufgabe, die Pflanzen auch selbst zu ziehen und zu vermehren. Dass die Pflanzen auch gegossen werden wollen versteht sich von selbst“, sagt Monika Beder.

Vom Steckling zur blühenden Pflanze: Geranien werden in der Stadtgärtnerei von Jahr zu Jahr vermehrt. | Bild: Claudia Wörner

Geranienstecklinge wachsen und gedeihen. Auch der ausgesäte Ziersalbei treibt bereits vorsichtig aus dem Boden. | Bild: Claudia Wörner

Häckselmaterial vom Baumschnitt kommt zurück in die Natur

Hinter den Gewächshäusern befinden sich große Haufen mit Häckselmaterial vom Schnitt der Bäume und Sträucher. Große Laubhaufen werden zu Kompost, auf dem bis zum Herbst Kürbisse für die Kindergärten und die Grundschule wachsen werden. Ein angenehmer Nebeneffekt sei, dass der Kompost auf diese Weise vor Unkraut und Hitze geschützt sei. „Vor allem ist uns aber wichtig, dass das organische Material als Dünger und als Abdeckmaterial zurück in die Anlagen kommt“, sagt Beder mit Blick auf die gehäckselten Äste, mit denen sie zum Beispiel die städtischen Rosenbeete abdeckt.

Organisches Material kommt als Dünger und als Abdeckmaterial zurück in die Anlagen: Hinter den Gewächshäusern der Stadtgärtnerei sammelt Monika Beder das Häckselmaterial von geschnittenen Bäumen und Sträuchern. | Bild: Claudia Wörner

Baumschnitt nur bis Ende Februar erlaubt

Wie jeder Privatmann dürfen auch die Mitarbeiter die städtischen Bäume, Sträucher und Hecken nur bis Ende Februar schneiden, um nistende Vögel nicht zu stören oder zu vertreiben. „Wenn Hecken die Verkehrssicherheit nicht stören, schneiden wir sie erst wieder im August“, erklärt Beder. Die Bäume seien die wichtigsten Pflanzen der Stadt. Sie würden unter anderem durch die Bürgerbäume, die ebenfalls von der Stadtgärtnerei gepflegt werden, immer mehr.

Aktuell beginne ihr Team damit, die Rosen zu schneiden, Bäume zu düngen und Unkraut zu jäten. „Vor allem kommen jetzt bald der Frühjahrsflor in Parkanlagen, auf den Friedhof und in die Beete der Ortsteile“, kündigt die Betriebsleiterin der Stadtgärtnerei an.

Im Gewächshaus der Stadtgärtnerei gibt es immer etwas zu tun: Yvonne Weber gießt die Geranien, die im Sommer das Auge erfreuen werden. | Bild: Claudia Wörner

Beder: „Im Gewächshaus geht es um jedes Grad“

Nur ein rund 70 Quadratmeter großer Teil eines Gewächshauses ist im Winter auf eine Temperatur von 15 Grad beheizt, ein ebenso großer Bereich auf acht bis zehn Grad. „Im Gewächshaus geht es um jedes Grad und der warme Winter hat uns in die Hände gespielt“, sagt Beder. Im sogenannten Warmhaus wird jeder Quadratzentimeter ausgenützt und die Pflanztöpfchen stehen nicht nur oben, sondern auch auf dem Boden und in Regalen an den Wänden.

Energie einzusparen ist auch in der Stadtgärtnerei ein Thema: Die Schattierungsrollos dienen im Gewächshaus im Winter als Kälteschutz. | Bild: Claudia Wörner

Im kühleren Bereich überwintern auch die kälteempfindlichen Palmen und Zitronenbäumchen. „Statt auf Bananen und Bougainvillea setzen wir aber immer mehr auf regionale Pflanzen mit offenen Blüten für unsere heimischen Insekten.“ Schattierungsrollos dienen im Gewächshaus im Winter als Kälteschutz. Energie nach Möglichkeit einzusparen sei in der Stadtgärtnerei nicht erst seit der Energiekrise ein Thema.