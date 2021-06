Markdorf – Für 160¦000 Euro erwarb die Markdorf Bahnhof GmbH & Co. KG im November 2019 den Bahnhof von der Stadt, nachdem sie ihr Konzept der Stadtverwaltung und Gemeinderat vorgestellt hatten. Nach der rund eineinhalb Jahren dauernden Sanierung sind die Gesamtkosten auf zirka 3,5 Millionen Euro angestiegen. Die Höhe der Kosten sind darauf zurückzuführen, dass es sich zum einen um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt und zum anderen Architekt Sascha Daschmann und die Investoren viel Wert auf die Detailverliebtheit gelegt haben. Nur noch das Dachgeschoss muss fertig ausgebaut und hierfür ein Mieter gefunden werden.

Wenn alles passt, planen die Investoren pünktlich zum 1. Oktober eine Eröffnungsfeier. Der Markdorfer Bahnhof entstand um 1900. Im Jahr 1901 schließlich wurde das badische Markdorf durch die Bahnstrecke Stahringen–Friedrichshafen an das reichsdeutsche Bahnnetz angeschlossen. Der erste Zug fuhr am 22. August 1901 ein. Ein Gründerstein aus dem Jahr 1901 weist auf die offizielle Eröffnung des Bahnhofs am 1. Oktober 1901 hin. Zu diesem ehrwürdigen Tag reiste Großherzog Friederich I. von Baden und König Wilhelm II. von Württemberg mit einem Zug an, um den Bahnhof einzuweihen.

„Wir wussten von Anfang an, dass dieses Projekt nicht gewinnbringend saniert werden kann. Unser größtes Anliegen war es dieses Schmuckstück zu erhalten und so als ein Projekt von Markdorfer für Markdorfer anzusehen“, bringt es Kai Schafheutle als einer der Investoren auf den Punkt.

Schnapsidee

Die gesamte Idee entstand sprichwörtlich aus einer Schnapsidee beim Stammtisch. „Wir wussten, dass das Bahngebäude seit längerer Zeit leer steht und haben einfach mal so rumgesponnen, was man daraus machen könnte, um den Bahnhof zu erhalten, ohne dass er an seiner Bedeutung verliert und auch die Öffentlichkeit etwas davon hat“, erklärt Kai Schafheutle.

So gründeten schließlich Kai Schafheutle und seine Geschwister Anja und Heiko Schafheutle sowie Wolfgang Kiene die Markdorf Bahnhof GmbH & Co. KG, um dieses Großprojekt anzugehen.

Vorgeschichte

Nachdem die Bahn vor einigen Jahren aus dem Bahnhof ausgezogen war, stand dieser – bis auf das Stellwerk im Erdgeschoss – leer. Die Stadt Markdorf hat das Gebäude 2012 erworben. Dann wurde nach einer Investorenlösung gesucht und eine öffentliche Nutzung des Gebäudes verfolgt. Dieses steht unter Denkmalschutz und war dringend sanierungsbedürftig. Im Herbst 2019 verkaufte die Stadt das Gebäude an eine Markdorfer Investorengruppe – die neu gegründete Bahnhof Markdorf GmbH und Co. KG. Der Kaufpreis für den Bahnhof – außer DB-Räume – inklusive des 900 Quadratmeter großen Grundstückes belief sich auf rund 160¦000 Euro. Kalkuliert wird mit einem Gesamtinvestment von rund 3,5 Millionen Euro.