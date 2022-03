Sie lachen, sie schmollen, andere schauen kläglich, jammernd. Und es gibt sogar welche, die gar nicht erkennen lassen, was in ihnen vorgeht. Doch alle sind sie aus Ton – geknetet, dann gebrannt und später angemalt. Sehr ausdrucksstark sind sie obendrein allesamt. Die Rede ist von Masken. Ein Thema, ein Motiv, dessen so viele überdrüssig sind nach zwei Jahren Pandemie und vielen Monaten Pflicht, die Nase und den Mund zu bedecken.

Gefühle kommen zum Ausdruck

Die Künstler aus dem Inklusiven Atelier Ravensburg waren des Motivs offensichtlich kein bisschen überdrüssig. Ganz im Gegenteil haben sie es augenscheinlich als Herausforderung

begriffen.

Denn im Gegensatz zu den in der Regel recht einheitlichen Gesichtstextilien, die der Infektionsabwehr dienen – gleich ob dem Träger oder jenen, denen er begegnet – machen die tönernen Masken die Gefühle zum Thema. Was selbst für die Masken gilt, auf denen sich keine Regungen erkennen lassen. Denn sie stehen dann im Kontrast zu den ausdrucksstark bewegten.

Tönerne Masken machen die Gefühle zum Thema. | Bild: Jörg Büsche

„Mich haben diese Arbeiten sehr beeindruckt“, sagt Ingrid Friedel-Neumann. Sie bezieht sich dabei keineswegs allein auf die Masken, die bis zum 1. April in der Markdorfer Stadtgalerie zu sehen sind. Als ehemalige Sonderschullehrerin wisse sie nur zu gut, welch starke Kreativität oftmals in Menschen schlummert, die sich ansonsten eher selten so auszudrücken vermögen, wie ihre Umgebung es von ihnen vielfach erwartet. Ingrid Friedel-Neumann gehört zum Vorstand des Kunstvereins. Und sie hat mit angeregt, dass der Verein etwa alle zwei Jahre zu einer sogenannten Intermezzoausstellung einlädt, in der Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Bilder oder ihre Skulpturen zeigen.

Arbeiten von 15 Frauen und Männern

„2016 haben wir Bilder aus der Kreativwerkstatt Rosenharz gezeigt, 2018 Arbeiten aus der Malwerkstatt Wilhelmsdorf, 2020 kam Corona.“ Nun aber kann der Verein seine Intermezzoreihe wieder aufgreifen. Dieses Mal stellen 15 Frauen und Männer aus, was sie im Inklusiven Atelier Ravensburg gemalt, gezeichnet oder geformt haben.

Zu sehen sind aber auch Skulpturen. | Bild: Jörg Büsche

Beeinträchtigt sind längst nicht alle. „Zu uns ins Atelier darf jeder kommen“, erklärt Maria Müller-Hund das Konzept der Einrichtung. Die Heilpädagogin leitet das Inklusive Atelier gemeinsam mit der Künstlerin und Kunsttherapeutin Miriam Saric. Entstanden ist das Atelier vor acht Jahren aus einem Wettbewerbsprojekt – in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Ravensburg. Es ist dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg beziehungsweise dem ZfP Weißenau angegliedert. „Das Atelier steht aber auch Menschen ohne Psychiatrieerfahrung offen“, erklärt Heilpädagogin Müller-Hund. Eines sei indes klar: „Die Gastgeber sind die Menschen mit Psychiatrieerfahrung.“

Wie wichtig diese Begegnung, dieser Brückenschlag ist, das sei gerade in den zurückliegenden Corona-Monaten deutlich geworden, berichtet Müller-Hund. „Wie hatten da einen sehr lebendigen Erfahrungsaustausch.“ Sprechen hilft. Nun schon wieder. Jüngstes Thema sei die aktuelle politische Lage, seien die Ängste und das Erschrecken, die der Krieg in Europa mit sich bringt, berichtet die Heilpädagogin.

Von Ängsten und Erschrecken sprechen die in der Stadtgalerie ausgestellten Arbeiten allerdings weniger. Unter dem Titel „Im Auge des Betrachters“ begegnen Bilder von großer Leuchtkraft, sind Arbeiten zu sehen, die mit unendlicher Geduld gezeichnet wurden. Hinzu kommen Skulpturen, die den Blick des Betrachters in innere Rätselwelten lenken. Die thematische Klammer aber ist der Mensch.

Mit unendlicher Geduld getupft: eine der Arbeiten, die in der Ausstellung gezeigt werden. | Bild: Jörg Büsche