Aus Leimbacher Mehrzweckhalle wird ein Testzentrum: Am Samstag können sich Markdorfer kostenlos testen lassen

Die Vorarbeiten sind abgeschlossen, die Stationen aufgebaut, die Helfer eingewiesen: Die Stadt Markdorf bietet gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz an zwei Samstagen im März ein Corona-Schnelltest-Zentrum an. Der SÜDKURIER hat sich vor dem Start in der Mehrzweckhalle Leimbach umgesehen.